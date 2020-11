Inacción del gobierno de Veracruz tras linchamiento de abogada, critican

El secretario del Colegio de Abogados Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, lamentó que el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado a la fecha no hayan hecho algún pronunciamiento en favor de la abogada orizabeña Edmunda Adela, que fue privada de la vida por pobladores de Puebla, a pesar de que era una veracruzana.

"Las autoridades han fallado, lo hemos visto, por eso fue necesario reunirse con el fiscal de Puebla. Las autoridades del estado de Veracruz ni siquiera algún pronunciamiento han hecho, ni por parte del gobierno ni por parte de la Fiscalía, no hay ningún respaldo de parte de las autoridades a pesar de que era una veracruzana".

Lamentó que a 10 días de este feminicidio no exista una declaración de apoyo por parte de las autoridades del Estado; "desafortunadamente no hay ninguna declaración cuando menos por parte del gobernador ni tampoco ninguna de la fiscal general".

Dijo que es verdaderamente sorprendente que la familia de la abogada linchada primeramente fuera recibida por el Fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, cuando debieron haber sido atendidos en primera instancia por la fiscal de Veracruz.

"Son situaciones que al final tienen sus propias opiniones, sus decisiones y son respetables, pero no podríamos estar en una circunstancia de este tipo cuando no se mató y ni siquiera mencionarlo, y lo digo con mucho respeto a un animalito, realmente fue una vida humana y bien podría coadyuvar la Fiscalía de Veracruz con la de Puebla y nos llevaría a buen término".

Dijo que es necesario y es obligación de la autoridad veracruzana el atender a la familia; "si no la hay será muy triste porque imagínate que otra veracruzana sea linchada en algún otro lugar sin deberla ni temerla, salvo que las investigaciones lleven a otra, cosa ni siquiera el gobierno va a meter las manos, ni siquiera la Fiscalía de Veracruz".

Aseguró que si la familia lo solicita el Colegio de Abogados Orizaba Altas Montañas estará apoyando con todo lo necesario, pero principalmente que se haga justicia.

Sobre si como abogados han pensado en iniciar un protocolo cuando tengan que salir de Veracruz o en la misma entidad para salvaguardar su vida, el litigante dijo que se encuentran expuestos a este tipo de circunstancias.

"Cuando vayamos a hacer una diligencia a un lugar alejado y no sabes en qué momento la gente se empieza arremolinar y creyendo que seamos o no seamos unos delincuentes o unas personas que quedamos cometer un delito y realmente estamos trabajando, es difícil y lamentablemente estamos expuestos".

Aseguró que este linchamiento se debe investigar y esclarecer, pues no puede quedar impune; "la investigación tiene que llegar a su fin para saber qué fue lo que realmente sucedió, pero sobretodo nadie puede tomarse la justicia por propia mano, eso es innegable, no podría estar pasando esto a estas alturas y vamos a tratar de que eso se castigue y que no quede impune, principalmente para que quede un ejemplo para toda aquella gente que quiera tener la justicia o ejecuta la justicia por propia mano".