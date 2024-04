IMSS Veracruz Norte recomienda mantener atención ante signos del Trastorno del Espectro Autista

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte recomienda a padres y tutores permanecer atentos ante cualquier síntoma o signo del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En este sentido, la psiquiatra del Hospital General de Zona (HGZ) No. 71, Julissa del Rosario Ibáñez Ruelas, explicó que una de las señales puede presentarse dentro de los primeros seis meses de vida, cuando los niños no emiten gestos de desagrado o no sonríen y evitan mirar a los ojos a sus padres.

Además, este trastorno se identifica durante los tres primeros años de vida; al manifestarse la ausencia de interés en socializar con otros niños, el aislamiento, ausencia de juego simbólico; igualmente, poco o nulo contacto visual, negativa al contacto físico y la comunicación existente tiene un entendimiento literal, lo que conlleva a no entender chistes, bromas o metáforas, declaró la especialista.

Asimismo, la doctora mencionó que, en su mayoría, los niños con TEA presentan problemas con la interacción sociales; funcionando bajo conductas o intereses restrictivos o repetitivos, afectando en menor o mayor medida la comunicación, conducta, lenguaje e integración sensorial con el resto de las personas.

Lo anterior debido a que el autismo es un trastorno de origen neurobiológico que influye en la configuración del sistema nervioso y funcionamiento cerebral, afectando dos áreas principales: la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y conducta, afirmó Ibáñez Ruelas.

Para finalizar, la especialista recomendó hacer conciencia sobre este trastorno, recalcando que padecerlo no es sinónimo de menor capacidad intelectual; ni tampoco es considerado una enfermedad, sino una condición de vida, por lo que es importante no discriminar a las personas que lo padecen.