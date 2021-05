'Impuestos no pueden eliminarse, candidatos mienten', asegura Diez Francos

"La limpia Pública no es un impuesto , ahí hay ignorancia de parte del que está diciendo que va a quitar los impuestos, no se pueden quitar por eso es impuesto , el impuesto no lo decide el municipio lo decide la Federación y el Congreso. Primera mentira del candidato que esté ofreciendo esto, es un mentiroso y un demagogo", dijo.

El candidato a la alcaldía por la alianza Va por Veracruz, Juan Manuel Diez Francos , aseguró que los impuestos de la Ciudad de Orizaba no se pueden quitar dado a que eso lo decide la Federación y el Congreso del Estado, y subrayó que de obtener el triunfo este 06 de junio durante su Gobierno no habrá incremento en los mismos y mucho menos se crearán nuevos.

El abanderado por el Partido PRI-PAN-PRD reiteró que el impuesto no se puede quitar, y los servicios no se pueden dejar de cobrar, ya que de hacerlo el servicio se vuelve inoperante.

"No queremos llegar a una Ciudad sucia que se deje de cobrar, pongo el ejemplo, en un restaurante si hay cinco meseros te van a atender bien, pero si no hay ningún mesero no vas a comer, no van a poder pagarle a los meseros, entonces menos le van a poder pagar a los trabajadores de Limpia Pública, al rato la máquina de reciclado de basura va a fallar".

Diez Francos aseguró que él es experto en número y que esa propuesta de retirar los impuestos es improcedente.

"Soy experto en números, yo sé de números, entonces lo que están ofreciendo es romperle la madre a la ciudad, así lo digo con todas las palabras, es absurdo, es populismo y yo quisiera, bueno no quisiera porque no quiero que gane porque quiero a mi ciudad, yo quisiera ver qué es lo que va hacer, una no cumplir ninguna de sus promesas o desbaratar la ciudad, en un año la ciudad estará desbaratada, es muy fácil ofrecer yo podría ofrecer que en vez de 3 mil empleos se crearán 15 mil en el proyecto "Casa Vegas" pero es imposible, hay cosas que son imposibles y yo estoy hablando de realidades y de lo que puede hacer".

Esto durante su recorrido que realizó en las inmediaciones del Poliforum Mier y Pesado ubicado en el Barrio de Santa Gertrudis de la Ciudad de Orizaba en búsqueda del voto.

