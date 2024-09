"Impostergable, reforma para garantizar que el agua sea derecho humano": Manuel Huerta

El Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acentuó que es impostergable la reforma constitucional para garantizar que el agua sea un derecho humano y no una mercancía.

El legislador federal urgió a esta reforma, a la par de referirse a las inversiones que se tienen proyectadas para el estado de Veracruz.

Y es que con la reforma se garantizará el suministro de agua a la población en general y se podrán atender los requerimientos del sector industrial, al contemplarse inversiones millonarias para el estado de Veracruz.

Refirió que la inversión proyectada por la empresa Constellation Brands, por lo que habrá necesidad de atender las necesidades de agua para evitar el desabasto del recurso a la población.

"La preocupación que siempre he tenido es que hay que definir las zonas de inversión y hay que cuidar el tema del agua, no vaya a ser que al rato no exista agua para el pueblo y eso es lo que hay que vigilar muy bien".

Asimismo, consideró que el gobierno federal debe vigilar las concesiones de agua y las vedas que deben existir.

A la par, informó que durante los días 12 y 13 de octubre, en la ciudad de San Luis Potosí se realizará la conformación nacional de las Contralorías Sociales del Agua y allí se expondrá todo este asunto para que el suministro del vital recurso se otorgue puntualmente a la población en general.