Ignora Cuitláhuac García agresión de policías estatales contra reportero del Diario del Istmo

Aunque constantemente critica a medios de comunicación calificándolos de "amarillistas", el gobernador Cuitláhuac García Jiménez evidenció su desconocimiento en casos de agresiones de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en contra de reporteros.

Lo anterior al ser cuestionado sobre la agresión que perpetraron los policías estatales en contra del reportero Luis Alberto Ponce, quien fue agredido, privado de su libertad y esposado durante una cobertura en el municipio de Coatzacoalcos.

Cuestionado sobre dicho asunto en su conferencia de este jueves, el Ejecutivo veracruzano reconoció no recordar si el titular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, le informó sobre el dicho caso de abuso de autoridad que fue denunciado ante la Fiscalía y reportado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

"De seguro que ya se tomaron cartas en el asunto, pero yo investigo", dijo el mandatario estatal al ser cuestionado sobre dicho asunto, apuntando que él dio la instrucción de que ante este tipo de hechos se tiene el asunto a la Dirección de Asuntos Internos.

"Ellos ya en automático lo hacen. Nosotros hicimos cambios en esta dirección de Asuntos Internos a fin de tener mayor eficacia y así va a estar. Lo que corresponde a Derechos Humanos vamos a estar atentos a lo que nos indiquen", declaró García Jiménez.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Cabe recordar que hace unos días el periodista Luis Alberto Ponce denunció haber sido víctima de una agresión por parte de elementos de la Policía Estatal mientras cubría un accidente vial en el centro de la ciudad, en la esquina de Carranza y Zamora.

De acuerdo con su testimonio, los agentes lo sometieron, lo esposaron y lo privaron ilegalmente de su libertad sin justificación alguna, en un claro abuso de autoridad que también fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Ponce relató que todo comenzó cuando cuestionó a uno de los policías que lo apuntaba con su teléfono, sospechando que le tomaba fotos.

Esta acción molestó al mando de los policías, quien ordenó su detención. "Uno de los policías me dobló el brazo para ponerme las esposas, sin motivo alguno, y me llevaron a la camioneta donde me mantuvieron privado de la libertad", explicó el periodista.

Durante la detención, uno de los agentes, de baja estatura, le dijo de manera amenazante: "Vas pa' dentro, ustedes creen que pueden hacer lo que quieran".

Pese a que el área no estaba acordonada, los policías argumentaron que Ponce no podía estar cerca del lugar del incidente, lo que el comunicador rechazó señalando la falta de fundamentos para su detención.

En el transcurso de la agresión, el periodista insistió en que lo estaban lastimando y que la acción policial era arbitraria. Sin embargo, los oficiales ignoraron sus reclamos y lo retuvieron en la parte trasera de una camioneta con las ventanas cerradas, lo que provocó que sufriera los efectos del calor.

"Me dejaron en el vehículo por varios minutos, bajo el sol, con las ventanas cerradas", detalló Ponce, quien tras empezar a mostrar signos de malestar, fue finalmente liberado por los agentes.

"Ya tranquilo, te vamos a soltar, pero ahora me debes el agua que me costó 18 pesos", le dijo uno de los policías al entregarle una botella para hidratarlo, como si el maltrato hubiese sido una broma.

La agresión culminó cuando los policías decidieron retirarse de la escena, dejando al periodista en la vía pública con visibles lesiones en ambas muñecas producto de las esposas. Luis Alberto Ponce denunció el incidente y exigió que se aplique justicia contra los elementos responsables, especialmente el que estuvo al mando, quien en repetidas ocasiones aseguró que solo cumplía órdenes.