Iglesia en Misantla envía este mensaje a los jóvenes

En el marco de la solemnidad de San José, el padre Joaquín Sánchez, párroco de la iglesia central de Nuestra Señora de la Asunción de Misantla, emitió un fuerte mensaje sobre la pérdida de valores y el peligro que enfrentan los jóvenes al alejarse de Dios, con una voz firme y conmovida, desde el pulpito, el sacerdote advirtió sobre el colapso moral de la sociedad y la urgente necesidad de reflexión.

"¿Cuál va a ser nuestra tarea?, ¿Cómo vamos a educar?, ¿Cómo vamos a formar?", cuestionó el párroco, enfatizando que muchas parejas se quedan estancadas en la pasión y el placer, olvidando el verdadero sentido del matrimonio y la familia: "Se arriesga todo por quedarse en lo superficial, es urgente recuperar la figura paterna y el compromiso con la fe".

Con profunda preocupación, el padre Sánchez alertó sobre el peligro que acecha a la juventud, que cada día cae en manos de la maldad: "Hoy no nos perdemos por quedarnos en la casa de Dios, sino porque nos adoramos en otros lugares que nos destruyen, no hay día en que no escuchemos noticias de jóvenes que son víctimas de la violencia y el engaño", sentenció.

El sacerdote relató con dolor dos recientes tragedias que han sacudido al país: "Esta semana fue tremenda, jóvenes que fueron asesinados sin piedad mientras estaban en una iglesia en Michoacán, llegaron hombres con la mente perversa y sin titubeos les dispararon, y luego, allá en Jalisco, ¿cuántos jóvenes han caído engañados por ofertas de trabajo falsas que circulan en redes sociales?, le prometen cinco mil pesos a la semana por hacer poco, pero lo que realmente entregan es su vida".

Enfatizando la responsabilidad de los padres, el sacerdote llamó a la reflexión: "¡Piensen! ¡Vale más darles mantenimiento a sus hijos, aunque les pese, que llevarles flores a la tumba y nunca volver a verlos!", exclamó con vehemencia: "El mundo perverso los está atrapando, no podemos permitir que nuestros hijos caigan en las garras de la maldad por falta de guía y valores".

Finalmente, el padre Joaquín instó a la comunidad a regresar a la oración y la fe: "Es momento de acercarse a Dios, de purificar nuestra alma y de ser padres presentes y responsables, se puede y se debe hacer la diferencia, pero solo si dejamos que Dios nos guíe".