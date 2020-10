Ifetel genera competencia cruel y desleal, dicen telefonistas de Orizaba

El Secretario General de la Sección 8 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Edson Bautista Vásquez manifestó que debido a las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, la empresa Teléfonos de México enfrenta una cruel competencia desleal por parte del IFETEL.

Aseguró que está situación le ha repercutido en cuanto a la captación de nuevos usuarios, pues se ven limitados a brindar servicios de mayor calidad, cuando nuevas empresas pueden ofertar últimas tecnologías en red.

"Nos afecta gravemente, nosotros estamos regidos por las normas del IFETEL; y el IFETEL por conveniencia del sexenio pasado le abrió todas las puertas a las empresas nuevas que ingresaron bloqueando a Teléfonos de México, por que lo están bloqueando, porque a Telmex no le permiten accionar en el Triple Play, cuando todas las empresas pueden dar todos los servicios, pero Teléfonos de México está restringido a telefonia e internet".

Puntualizó que han tenido que adaptarse a está competencia desleal, como a muchas nuevas reglas y permisos para la instalación de líneas y postes.

"No vamos muy lejos, nos ponen peros de que se va a poner o a cambiar un poste o hasta para engrapar una instalación, pero las empresas de la competencia tienen todo el derecho de hacer todo lo que quieran, desbaratar poner y quitar todo lo que quieran y no pasa nada, ahí podemos darnos cuenta de los beneficios que están otorgándole a la competencia".

Bautista Vásquez aseguró que a pesar de que está empresa ha invertido para tener la red más grande a nivel nacional en fibra óptica, está tiene que ser compartida con las demás empresas, aún y cuando ellos no invirtieron un solo peso.

"En la fibra óptica, Teléfonos de México tiene toda la infraestructura más grande a nivel nacional, el problema es que no nos deja el regulador qué es IFETEL, no nos permite hacer ese cambio de tecnología. Incluso de acuerdo a la modificación que hicieron en la Ley Federal de Telecomunicaciones les permitía a ellos que si yo construyo una red en esta avenida, sólo tengo tres meses para ocuparla al cien por ciento, tengo tres meses y si yo no vendí todo lo que yo instalé, la competencia puede solicitar que instale ella su servicio, sin que le haya costado nada tiene esos beneficios".

Por ello es que pelean que es una competencia desleal la que está dando el IFETEL, incluso por eso es que dan barato sus servicios porque el servicio que prestan es con infraestructura ajena.