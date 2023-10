Humberto Morales desentraña en Misantla secretos de presidentes Ulises S. Grant y Porfirio Díaz

Se llevó a cabo la presentación del libro Ulises S. Grant y Porfirio Díaz: Militares y Presidentes, cuyo autor, Humberto Morales Moreno, compartió detalles sobre esta obra y su importancia en la comprensión de las relaciones entre Estados Unidos y México durante el siglo diecinueve.

El evento se realizó en sala de cabildos, donde Morales Moreno abordó la relevancia de este trabajo en la historia y cómo arroja luz sobre las complejas relaciones económicas y diplomáticas que existieron entre ambos países durante un período marcado por la Guerra de Intervención Americana y el papel de dos militares que, si bien no se conocieron en ese conflicto, más tarde llegarían a convertirse en presidentes y establecer acuerdos económicos significativos.

"Este tipo de trabajos muestran, de manera pedagógica gracias a la abundancia de imágenes y documentos presentados, la posibilidad de que un público amplio, incluso aquel que no se especializa en historia, pueda comprender rápidamente cómo se desarrollaron las relaciones entre Estados Unidos y México en un siglo diecinueve que siempre fue muy complicado. No solo debido a la Guerra de Intervención, sino también al papel desempeñado por dos militares que llegaron a la presidencia y forjaron importantes negocios. Esto proporciona una perspectiva fresca y novedosa de México y de Porfirio Díaz en particular, diferente de lo que solemos escuchar", explicó Morales Moreno.

'HISTORIA NO ESTÁ CORROMPIDA'

Al cuestionar la integridad histórica, el autor señaló que la historia en sí no está corrompida; son las personas las que pueden distorsionar o malinterpretar la historia a su conveniencia, además, Morales Moreno destacó la importancia de presentar distintas perspectivas de los eventos históricos y cómo la historia es un campo donde se exponen diferentes interpretaciones que pueden variar según la posición de quien las examine.

En cuanto a la relación de la obra con la política exterior de México en la época moderna y con el actual presidente de la república, Morales Moreno mencionó: "La política exterior de México ha sido siempre delicada, tratando de mantener una postura de igualdad con cualquier potencia, particularmente con los Estados Unidos. Esto se asemeja al enfoque que Díaz tenía en su relación con el presidente Grant, y ahora vemos que Andrés Manuel López Obrador sigue esa misma línea, defendiendo la soberanía de México y trabajando para mantener una posición de igualdad en las relaciones internacionales".

La obra de Humberto Morales Moreno ofrece una perspectiva única de la historia de México y las complejas relaciones con Estados Unidos durante el siglo diecinueve, su capacidad para ilustrar eventos históricos a través de imágenes y documentos proporciona una valiosa herramienta de aprendizaje para estudiantes, profesores y el público en general.