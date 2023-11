Huerta impulsa con Nahle Transformación acelerada en Veracruz

Tras ser nombrado como Coordinador del Federalismo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara hizo un llamado a la unidad con el pueblo para acelerar la transformación en el estado de Veracruz.

Resaltó que esa es la principal encomienda del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se logre una mejor calidad de vida de la población.

Desde la ciudad de Boca del Río, donde este fin de semana participó en una reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno, explicó que se construye una etapa de grandeza para el estado en la que participa activamente Morena.

A su vez, aseguró que en este proceso de unidad caben todas y todos aquellos que sigan los principios y valores del Movimiento, "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

Destacó que ha iniciado un trabajo de unidad al interior del Movimiento y al lado de las Coordinadoras Nacional y Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle se va construir esta nueva etapa para Veracruz.

PACTO SÓLO CON EL PUEBLO

"Tenemos coincidencias con el pueblo y con los que no roban, no mienten y no traicionan al pueblo, nosotros somos abiertos e inclusive la iniciativa que tiene Claudia Sheinbaum a nivel nacional invitando a quienes quieran hacer unidad con el pueblo en un proyecto que lo resumimos en no mentir, no robar, no traicionar al pueblo".

Finalmente anunció la posible visita de la Coordinadora Nacional de los Trabajos de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, el próximo fin de semana a Veracruz, donde se refrendará la unidad del Movimiento.