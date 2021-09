Personal del nosocomio informó que el martes se percataron que en el transcurso de la noche y madrugada hubo un deslave del cerro.

Noticia Relacionada Se forma socavón en vivienda de Fortín; se traga automóvil

"Es algo que causó preocupación porque nunca antes había ocurrido, por lo que se reportó a Protección Civil estatal y local, así como a las oficinas estatales de la Secretaría de Salud".

Trabajadores del hospital comentaron que ya acudió personal de PC municipal y estatal a hacer una supervisión de la barda, y tras revisar la estructura y ver el cerro les informaron que nada se puede hacer.

De acuerdo con lo que les comentaron, ya no es viable hacer alguna obra que les pudiera ayudar a que no se genere un deslave en esa parte, por lo que sólo esperan que, si colapsa la barda, no dañe la Casa Materna.

De acuerdo con personal de PC, la única posibilidad sería que el dueño o dueños de los terrenos que están en esa zona del cerro permitirían quitar parte de la tierra, aunque lo ven complicado.

Cabe mencionar que cada temporada de lluvias los municipios de la región serrana de Zongolica presentan problemas de deslaves y derrumbes debido a la orografía.

En días pasados, seis derrumbes que se dieron sobre la carretera Zongolica-Mixtla de Altamirano, en su tramo Ocotitla-Apanga, provocaron que esa vía fuera cerrada, lo que provocó las protestas de la población de ambos municipios que exigía se realicen obras que permitan evitar los riesgos de deslaves, por lo que la SCT se comprometió a realizar el proyecto ejecutivo correspondiente.