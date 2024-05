Hospital de Tlaquilpa para consultas por falta de agua; problema se habría originado hace 3 meses

Personal de salud, pide solución a la falta del agua en el nosocomio





Debido a que desde hace tres días no cuentan con agua, el Hospital de Tlaquilpa paró la atención de consultas a la población y únicamente se están recibiendo a pacientes en Urgencias.

Personal del nosocomio informó que el problema se originó desde hace tres meses, ya que el ayuntamiento, que es el que les surte del vital líquido, les informó que se les quemó la bomba que extrae agua del manantial.

"A partir de entonces el director y el administrador compraban pipas del mismo recurso del hospital, pero ya se acabó, entonces desde hace tres días se dejó de tener agua totalmente", explicaron.

Los trabajadores comentaron que los sanitarios huelen muy mal y el olor sale, pero además, al no haber agua no hay cómo atender a los pacientes, porque cómo se lavan las manos las enfermeras y los médicos, tampoco se puede hacer ninguna cirugía porque no hay cómo sanitizar después los quirófanos.

"El agua en un hospital es esencial para su funcionamiento, por ello se han hecho gestiones con el ayuntamiento, con la Secretaría de Salud, pero no hubo respuesta positiva", explicó el personal.

Comentaron que tan sólo de personal hay 140 personas por todos los turnos, pero a lo mejor los del día, si tienen ganas de ir al sanitario, pueden acudir a alguna vivienda o tienda cercana a ver si les permiten pasar, pero en la noche qué hacen, no les queda más remedio que ir a los sanitarios del hospital y están muy mal.

Agregaron que diariamente se atiende por lo menos a unas 80 personas provenientes tanto de Tlaquilpa como de otros cuatro municipios aledaños, mismos que acuden a consultas externas, atención de embarazos y partos, hay hipertensos, diabéticos, además de las urgencias que llegan por esas mismas situaciones o accidentes como caídas.

Mencionaron que también son personas que muchas vienen de lejos, entonces no es fácil para ellos regresar a sus municipios o buscar cómo atender sus necesidades.