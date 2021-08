Hepatitis B y C: modulo de atención en Tlacotalpan

Veracruz tiene una alta prevalencia de Hepatitis B, una enfermedad que aún no es curable, a diferencia de la Hepatitis C, cuya cura ya es posible, y la cual también es frecuente en la población, sobre todo en el municipio de Tlacotalpan, en donde se han detectado 118 pacientes de mil 652 personas que han sido tamizados, reconoció la doctora Teresa Guzmán Terrones, encargada de la Clínica de Hepatitis C del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.