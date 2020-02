Hay rezago en atención a casos de insuficiencia renal

Debido a la situación que se vive en el tema de salud en Veracruz no se ven posibilidades de que se actúe para atender y frenar el alto número de casos de personas con insuficiencia renal que hay en Tierra Blanca, señaló el ex alcalde y ex diputado local, Tito Delfín.

Recordó que fue cuando estuvo en la presidencia municipal que llamó la atención en torno a esa situación, al dar a conocer que en Tierra Blanca se tenía el mayor número de enfermos por esa causa.

Al atraer la atención de la Secretaría de Salud, encabezada entonces por Pablo Anaya, se hicieron estudios para ver qué era lo que estaba ocurriendo en el lugar y se observó que una de las causas era el poco consumo de agua por parte de la población.

Señaló que en ese lugar se llegan a tener temperaturas de hasta 53 grados, pero en vez de consumir agua la gente toma más refresco, lo que se ha traducido en un alto número de personas con enfermedad renal.

Sin embargo, indicó, ante la realidad que se vive en la entidad -de deficiencias graves en el rubro de la salud- se ve difícil que pueda haber acciones para atender y frenar esto.

"No veo que haya ninguna acción en el tema de salud. En el estado y el país está triste y lamentablemente mal; no hay medicamentos, no se le ve para cuándo ni cómo el tema de salud, menos se espera que se atienda el tema de Tierra Blanca", señaló.