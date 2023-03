Mayor representatividad de mujer en el Hospital Regional General de Misantla

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el interior del Hospital Regional general de Misantla se reconoció la labor de las mujeres que día a día atiende a los usuarios, si bien no hubo una celebración como tal si se les fue tomada en cuenta en este importante día, expuso Nancy Barreada Sánchez, administradora del nosocomio.

En entrevista con la administradora, dio a conocer que cada día haya más mujeres libres de tomar sus propias decisiones haciendo que sus quehaceres puedan ser dignas y respetables.

"hoy es un día para conmemorar toda la lucha que ha costado, que nuestras voces se escuchan y se tomen en cuenta, este día las mujeres, no hablamos de una enfermera, doctora, trabajadora de limpieza e incluso de seguridad, estamos solo conectándonos a la mujer, que se debe de empoderar su trabajo que realiza todos los días aquí y que en ocasiones no lo ve la sociedad".

Barreada Sánchez, dijo que es tal el compromiso que tiene las mujeres en el Hospital que no se interrumpió su labor, "de corazón sincero solo se les dio un pequeño detalle, en cada una en sus áreas para no interferir en sus actividades, aquí no se puede parar, se les reconoce su trabajo, entrega y valentía, ver del interior el trabajo que realizan nos cambia mucho la óptica, porque afuera en ocasiones se nos hace fácil la crítica, pero la realidad es otra, donde estas mujeres se entregan a su labor".

Mayor representatividad de mujer en el hospital

Actualmente se cuenta con 174 mujeres que día a día están trabajando y 105 varones, como ve se tiene una representatividad femenina en este hospital que es algo que se debe de seguir empoderando reconocido el trabajo que realizan porque son hijas, hermanas y madres de familia.