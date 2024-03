Hay incongruencia en Morena: afirma Fernando Yunes en su registro

Tras la noticia de que la candidata de Morena a la gubernatura por Morena, Rocío Nahle García es propietaria o renta una mansión en El Estero, el aspirante a la diputación local por el Partido Acción Nacional, Fernando Yunes Márquez, opinó que ello habla de la "incongruencia" de Morena.

En entrevista, luego de solicitar su registro ante su partido, opinó que tras la noticia en donde se da a conocer la mansión que sería de su propiedad en el Estero, debe salir a dar la cara y dar una explicación al respecto.

"Habla claramente de la incongruencia de Morena, que hablan de honestidad, de austeridad cuanta cosa, le piden a la gente que no aspire a más, que no aspire a estudiar, que no aspire a vivir mejor, pero ahí nos estamos dando cuenta de lo que es. A fin de cuentas todo el mundo saca el cobre tarde o temprano. Incongruencia total", afirmó.

El panista expresó que cada quien tiene que responder por lo suyo y hoy Nahle García tiene que salir a responder sobre este asunto y es que hay que recordar que se difundió una foto de una gran mansión que está habitando, lo que no ha quedado claro es si es de su propiedad o si es rentada, además algunos vecinos confirmaron que la casa está habitada por la aspirante a gobernar Veracruz.

Fernando Yunes señaló que la exsecretaria de Energía ha querido cambiar su origen, pretendiendo hacerle creer a la gente que es veracruzana, cuando es de Zacatecas, por lo que no descartó que también quiera negar el tema de la mansión en una de las zonas más caras y exclusivas de Veracruz, en donde también vive su padre.

Incluso al ser cuestionado si su familia tiene propiedades ahí mismo en El Estero, el exalcalde de Veracruz dijo "yo no".