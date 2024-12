¿Hay fotomultas en Orizaba? Esto dicen autoridades

El coordinador de la Policía Vial de Orizaba, César Paz Casillas informó que en la ciudad no existen las fotomultas; aclaró que hay operativos aleatorios de radar para que las unidades no circulen a exceso de velocidad y no reciban multas de 20 UMAS o dos mil 171 pesos.

La finalidad del llamado Operativo Radar es garantizar un tráfico libre de peligro y riesgos, además de salvaguardar la integridad física de los conductores y de los peatones.

El funcionario hizo un llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad para evitar ser infraccionados.

Paz Casillas subrayó que los radares de velocidad instalados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad son "de persuasión de velocidad", mismos que no contienen el mecanismo de fotomulta. Los dispositivos, afirmó, han permitido reducir los índices de accidentes; "es un mito que existan fotomultas".

Asimismo, anunció que se instalarán en 2025 otros 10 escáneres, pues estos equipos fueron colocados en puntos como cruceros peligrosos o zonas escolares para reducir los percances automovilísticos.