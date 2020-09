Hasta 60 % de cartera vencida en CAEV Río Blanco

Solo el 40 por ciento de personas en Río Blanco paga el servicio del agua potable de un universo de 14 mil tomas domiciliarias, admitió la titular de la oficina operadora de la CAEV, Karel del Carmen Salas Baca.

Puntualizó que ese déficit se traduce en falta de atención a quejas, por lo que exhortó a los usuarios a acercarse a la oficina para llegar a convenios de pagos y puedan ponerse al corriente.

"Por cuestiones de privacidad no puedo dar cifras pero les puedo decir que el porcentaje es de un 60 por ciento de rezago, es bastante elevado".

Por ello es que hacen visitas domiciliarias para exhortar a los usuarios a que se acerque y realicen convenios de pago para mantener permanentemente el descuento en recargos.

Cuestionada ante si se aplica el corte del suministro a los usuarios que no pagan, la jefa de la oficina dijo que no; "no estamos haciendo cortes, estamos haciendo la labor de invitación y ha dado resultado, la verdad es que esperemos a que la gente se siga acercando".

Afirmó que si el usuario paga la oficina de la CAEV tendrá recursos para poder invertir en mejoras a la red hidráulica, la cual tiene una antigüedad de más de 70 años.

"En tanto la oficina tenga recursos nosotros podremos estar implementando nuevas estrategias para darle mejor mantenimiento y sobre todo mantener un buen suministro".

Afirmó que existe un proyecto por parte del Estado, que consta en la rehabilitación de la infraestructura de la línea de conducción principal; "sobretodo porque tenemos una tubería bastante antigua, tuberías bastante colapsadas".

Salas Baca anunció que debido a las intensas lluvias y el taponamiento que existe en los drenajes pluviales y sanitarios del municipio, esta semana estarán trabajando con el vactor que mandó la administración estatal.

"Estamos dándole prioridad a la limpieza de los drenajes, afortunadamente el día lunes se nos presentó un equipo vactor el cual nos va a estar ayudando por dos semanas en la zona, desazolvando drenajes sanitarios y líneas principales".

La funcionaria afirmó que la oficina cuenta con tres pipas que brindan atención a las colonias y unidades habitacionales, aunque ya trabajan para estabilizar a todo el municipio y llegue el líquido a través de las líneas.

Cuestionada si existen aún unidades habitacionales o colonias sin agua, la funcionaria dijo que al momento tienen cubierta toda la ciudad; "hay sectores donde está faltando presión pero ya estamos trabajando en eso, nuestro jefe de operaciones se acaba de integrar y ya estamos trabajando ".

En cuanto a las quejas por el agua turbia señaló que se debe a las lluvias y a que la fuente de captación es abierta; "aunque tengamos procedimientos químicos desafortunadamente tenemos una fuente que es abierta y en tema de lluvias todas las fuentes de agua que existen en el estado llega a suceder este tema de la turbiedad".