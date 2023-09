Hasta 40 asaltos diarios registra la Amotac en carreteras del país

De 30 a 40 asaltos al día en todo el país registra la Amotac de manera diaria, con pérdidas superiores a los 10 millones de pesos al día, informó el vicepresidente nacional, Carlos García Álvarez.

Asimismo, señaló que la protesta aplazada a tres meses es una estrategia a fin de que las autoridades de los tres niveles de Gobierno hagan algo al respecto, ya que la situación que viven los usuarios y el transporte mexicano es insoportable y no es justo que el turismo salga afectado.

Recordó lo que ocurrió recientemente con el parapentista que fue atacado a balazos cuando intentaban asaltarlo y horas después también falleció un integrante del equipo de seguridad privada del grupo musical ´Fuerza Regida´, a causa de esos retenes falsos en las Cumbres de Maltrata.

Enfatizó que no se puede seguir permitiendo este grado de inseguridad, incluso muchos operadores ya no quieren venir a esta zona, les da miedo, ya no saben si van a llegar con bien o a regresar con sus familias, ya no quieren venir para esta zona y es algo muy alarmante.

Afirmó que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC. al día registra de entre 30 a 40 asaltos en todo el país, con pérdidas superiores a los 10 millones de pesos, dependiendo del tipo de carga.

García Álvarez dijo que las mercancías son variables, ya que un solo tráiler puede transportar nescafé, llantas, vinos y son cargas de 30 millones de pesos. "Es más, ahora se llevan hasta los camiones vacíos, que venden en partes".

Exhuachicoleros, los principales asaltantes

Carlos García Álvarez, señaló que el aumento en los asaltos se debe principalmente a que se han involucrado muchas personas que se dedicaban al huachicol y los ven como blanco fácil, porque estamos desamparados, en muchas carreteras donde no hay presencia de la Guardia Nacional.

El vicepresidente nacional de Amotac dijo que la zona norte conocida como el "Triángulo de las Bermudas", que es Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el norte del Estado de México, hasta en 500 kilómetros no se observa ni una sola patrulla de la Guardia Nacional.

"Los altos costos de los insumos, aunado a la inseguridad daña a todos los sectores sociales, porque en una zona puedo transitar con mi familia y se cierra el tramo y nos asaltan, entonces no es solo al transporte, es a todo el sector y los derechos de piso, las cuotas, los abusos de las grúas, el diésel tan caro y que no tenemos unas tarifas desde 1989, sin duda, el transporte está en el desamparo".

Asimismo, lamentó que la ciudadanía en general catalogue al hombre-camión o al operador como "drogadicto" porque no duerme a veces en 3-4 días., "pero eso se debe a que tenemos citas y no nos paramos porque nos roban, se roban las llantas o los balean y/o porque hay un empresario que le está poniendo tiempos para llegar y si no, nos cobran multas, entonces por todos lados estamos siendo atacados".

Por último, dijo que la Amotac desecha la idea de armar a sus operadores, "no queremos, porque muchas veces la delincuencia se infiltra y se prestan a cosas que estamos peleando conforme a derecho, no queremos armas porque vamos a tener el enemigo en casa y darle armas a un alacrán es peligroso".