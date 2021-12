La edil lamentó que la pandemia del SARS-CoV2 frenara estas importantes actividades, pero la protección se cumplió en tiempo y forma.

La regidora de la comisión de Salud informó que, dentro de su plan operativo de trabajo, se estableció el apoyar a las mujeres misantecas, dejando en claro que el enfoque sería para aquellas que se encontraban vulnerables en su salud y economía; esto llevó a que se perfilara a la gestión en el sector salud y el privado, dando resultados que a la vista se pueden ver y el mejor testimonio son las mujeres que se acompañaron para que se les practicara su mastografía.

"Más que todo se trabajó para que se informara el problema del cáncer de mama a través de diferentes programas en las colonias y comunidades del municipio que se efectuaron de manera gratuita; algo sí hay que decir, es que fueron apoyadas principalmente las mujeres del sector más vulnerable, se tuvieron campañas en este municipio, con el apoyo del sector salud, donde enviaron unidades de estudios preventivos, algunos casos se tuvieron que atender fuera de la ciudad y algo que no pensé que se diera, es que a Misantla acudieron mujeres de otros municipios".

Declaró que, a pesar de que los organismos públicos tengan esquemas para este examen médico, hay mujeres que buscan hacerlo de manera independiente, ya sea porque tienen sospechas o porque requieren tener un resultado más rápido de lo convencional. En el caso de algunas mujeres de Misantla que no cuentan con el recurso económico, se buscó la forma para que no gastaran un solo peso en traslado, exámenes y alimentos.

En evidencias de redes sociales y registros de medios de comunicación, la regidora de la Comisión de Salud logró más de 600 mastografías.

"Estaríamos hablando de más apoyos, pero no se logró por el problema de la pandemias del covid, que a la fecha aún persiste, y se debe de cuidar a las personas que pudieran tener problemas de salud; me preguntaba cuál es la mejor medida preventiva, es simple, que debemos de autoexplorarnos, diversos tipos de cuidados y la mejor ayuda es de la pareja, debemos de quitar el tabú y machismo, primero es la salud, se lo he repetido en varias ocasiones, pero es necesario que esta idea no se nos olvide".

Barreda Sánchez dijo estar satisfecha con la cantidad de personas que se canalizaron para que se practicaran su estudio y prevenir el cáncer de mama, agradeció de manera general a las personas que se sumaron al proyecto.