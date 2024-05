Hace 6 años, Yunes Linares dijo recuperar bienes en el extranjero, nunca ocurrió

Con el fin de respaldar la campaña a la gubernatura de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, hace 6 años, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que había recuperado bienes en el extranjero, particularmente en Texas.

A decir del ex mandatario, en una transmisión que hizo en vivo en sus redes sociales, a días de celebrarse los comicios donde ganó Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que recuperó bienes quitados a ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

En su momento, Yunes Linares mencionó que le había quitado esos bienes al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; al ex secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández; al ex tesorero Tarek Abdalá Ruiz; al también ex tesorero Vicente Benítez, pero nunca se concretó la supuesta recuperación de bienes.

Incluso refirió que también el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa tenía una residencia en Woodllands, Texas, lo mismo que su cuñada Mónica Macías Tubilla y hace 6 años garantizó que se las quitaría porque fueron compradas con recursos públicos.

Sin embargo, tras perder la gubernatura y con la llegada de Morena al Gobierno de Veracruz se descubrió que nunca fueron recuperados esos bienes, por el contrario, Yunes Linares contrató los servicios del abogado Tony Buzbee, quien hace un par de años abandonó el caso.

De igual forma, el Órgano de Fiscalización Superior determinó irregularidades en el Fondo de Bienes Recuperados al señalar que no había escrituras sobre los supuestos bienes recuperados, además que no había legalidad en la forma en la cual de obtuvieron.

Pasó todo un sexenio y los bienes en el extranjero que el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares presumió recuperar para el Gobierno de Veracruz, realmente nunca ocurrió; por el contrario si gastó recursos públicos en viajar a Estados Unidos con el entonces secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán y sus asistentes.