Molestos, los lugareños demandaron que ya no se permita el paso a los camiones."Solo le pedimos a la autoridad local, porque la SIOP ni cuenta hace, que no permita el paso a vehículos pesados. Ya el paso se está agrietando y con una lluvia fuerte podía descomponerse. En todo caso se la puede llevar... Y luego qué haremos, si con los vehículos pequeños que pasan con curia para que no se pueda haber un accidente y bajan a veces a sus acompañantes... Ojalá ya no permitan el paso a camiones, ya son tres los que se atoran y hoy le tocó al tráiler de Elektra".

Esta situación no solo afecta a los pobladores. El paso se empieza a agrietar y representa un grave peligro para quienes tiene la necesidad de pasar por el lugar en automóvil.

Noticia Relacionada Que SIOP informe sobre nuevo puente en Misantla, piden habitantes

"Es un gran riesgo para los conductores y para su pasaje o acompañantes. Aquí se puede ver que el terraplén no está bien cimentado y podría volcarse algún coche o camión, en el intento de pasar; aquí vemos diario, más o menos se tiene un estimado, de que pasan como unos 200 vehículos de todo tipo por hora. Y el 5% podemos decir que es tránsito pesado, lo más grave es que al quedar incomunicado al paso, afectaría a las unidades de emergencia, principalmente, como paso en Los Ídolos, que supimos que falleció una persona y no pudo ir la ambulancia".