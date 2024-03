Habitantes de Nexca, Ixtaczoquitlán, viven en completo abandono

En pleno siglo XXI, habitantes de la comunidad de Nexca, de Ixtaczoquitlán, viven en el atraso y el abandono, pues no cuentan con servicio de agua, de drenaje y alcantarillado, la carretera solo está pavimentada una mitad y para buscar atención médica tienen que viajar aproximadamente una hora, indicaron habitantes de ese lugar.

"La carretera está pavimentada un pedazo nada más, la parte alta, se requiere la carretera pavimentada, se requiere el agua, un apoyo de vivienda, porque hay personas que sí lo vamos a hacer, pero otras no lo van a lograr y no sé si de DIF o de qué institución tiene llegar"

Expuso la señora Aurora Tlaxcala.

Mencionaron que de la población hay unas dos personas que pagan sus contribuciones al ayuntamiento, pero las demás cómo van a pagar algo que no tienen, porque ahí no hay nada de servicios municipales, por lo que los sanitarios son letrinas, no están en la casa por lo mismo que no hay servicios y por ejemplo no tienen agua desde hace siete meses.

AUTORIDADES NO HACEN NADA AL RESPECTO

Consideraron que por parte del alcalde Nahum Álvarez Pellico hay total abandono hacia esta comunidad, posiblemente porque él no ganó ahí, por lo que en lo que va de esta administración ni siquiera los ha visitado una sola vez.

Señalaron que en las dos anteriores administraciones los alcaldes Aquileo Herrera y Miguel Ángel Castelán pusieron una unidad de salud, por lo que la gente al menos podía atenderse ahí de una tos, diarrea, que son los padecimientos más comunes por la misma falta de servicios.

Sin embargo, apuntaron, desde que inició esta administración, ese sitio fue cerrado, por lo que ahora, para atenderse, van al Centro de Salud de Naranjal o bien, en caso de emergencia, tienen que trasladarse por espacio de una hora hasta Córdoba.

Hoy, resaltó la población, esa comunidad es la más alejada del municipio, pero también la más abandonada.