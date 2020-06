Habitantes de Loma Grande acusan hostigamiento

Tras el desalojo violento de que fueron objeto el mes pasado, habitantes de la comunidad de Loma Grande en Mariano Escobedo, denunciaron que son objeto de hostigamiento cuando vienen a Orizaba.

"Hay compañeros que luego de esos hechos han venido a Orizaba y por su aspecto ya los pararon y los amenazaron un poquito", indicó Marco Antonio Vázquez Páez, comandante de la policía comunitaria de ese lugar.

Agregó que el hostigamiento ha sido por parte de policías municipales, pero no por eso los van a espantar.

Señaló que la gente de Loma Grande se ha conducido siempre con respeto a la ley y en ese mismo marco exigirán el respeto a sus derechos.

Vázquez Páez mencionó que desde que tiene uso de razón Loma Grande se ha distinguido por mantener una lucha política por ganar derechos a través de la izquierda, y en su momento se apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas, también a Andrés Manuel López Obrador en todos sus movimientos; "cuando hizo el paro en la Ciudad de México estuvimos con él, durmiendo en la calle, en el piso, unidos por un cambio de régimen".

El comandante de la policía comunitaria de Loma Grande expresó que es lamentable que ahora que se tiene un cambio de gobierno sean objeto de agresiones y hostigamiento, lo que nunca les pasó con los anteriores, pues aunque hicieron manifestaciones nunca se les agredió.

Agregó que piden respeto y que no haya más atropellos, sobre todo porque no hay razón, pues no porque sean de ese municipio no pueden ya circular en esta ciudad.