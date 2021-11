Aseguran que el exdiputado federal por Zongolica jamás hizo alguna gestión en favor de la zona serrana, por lo que no permitirán que sea impuesto.

Los habitantes y representantes de los diferentes municipios, entre ellos Texhuacan, Naranjal, Zongolica, Tlaquilpa, Soledad Atzompa, Mixtla de Altamirano, Tlaquilpa, Atlahuilco, Rafael Delgado, Tequila y otros más, afirmaron que jamás hubo alguna consulta para su nombramiento, por lo que exigen que sea removido.

"Como representantes de sectores indígenas, exigimos que a Bonifacio Aguilar Linda lo quiten de ese cargo, él (Bonifacio Aguilar Linda) fue diputado federal y jamás vio por la Sierra de Zongolica", dijeron.

Aseguraron que, de acuerdo a los lineamientos del INPI, debe existir una consulta, la cual no se llevó a cabo y únicamente fue impuesto.

Los inconformes amagaron con permanecer el tiempo que sea necesario en dichas oficinas, hasta que el Gobierno del Estado y federal lo destituya y haya una consulta para el nombramiento del nuevo director.

"Los pueblos originarios decimos no a la imposición, basta"; "La elección la hace el pueblo"; "Señores diputados qué ha hecho Bonifacio por la Sierra de Zongolica"; "Zongolica no te apoya Bonifacio"; "Hay personas más aptas para ocupar el cargo, no imposición"; "Fuera Bonifacio, basta de imposiciones"; "El pueblo pone y el pueblo quita, fuera Bonifacio su nombramiento es inconstitucional"; "Lic. Magdalena Hernández director estatal, Naranjal no está acuerdo con la imposición"; "El INPI está para servir a los pueblos indígenas no para servirse de nosotros fuera Bonifacio"; "Fuera Bonifacio, basta de burlarte de nosotros"; "Lic. Magdalena Hernández director estatal que meritos dio en Bonifacio para premiarlo"; fueron las consignas que portaron los inconformes.