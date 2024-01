'Guardia Nacional nos abandonó ante delincuencia: transportistas de Veracruz

En lo que va de este mes de enero, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) contabiliza hasta 15 asaltos al transporte, en su mayoría en la zona de Puebla y La Tinaja a Cosamaloapan; y aunque la incidencia delictiva ha disminuido en las Cumbres de Maltrata, estas continúan siendo un foco rojo para el gremio transportista.

"El punto que tenemos que no nos baja y siguen los robos es en el Estado de Puebla, así como en la Autopista La Tinaja- Cosamaloapan, aunque sinceramente este problema ya lo tenemos a nivel nacional y lamentablemente no vemos ningún apoyo de parte de la Guardia Nacional, pero lamentablemente es muy pobre el trabajo de la Guardia Nacional y eso sinceramente nos preocupa, como a los transportistas como a la ciudadanía en general", así lo confirmó el delegado y subdelegado estatal de la zona centro de Veracruz de la AMOTAC , Valentín Romero Trujillo.

Cuestionado sobre los supuestos trabajos coordinados entre la entidad veracruzana y poblana la incidencia delictiva tanto en la autopista como en la carretera, el dirigente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas dijo que, ambas entidades han quedado mucho a deber al pueblo de México, ya que los afectados son millones de usuarios que cruzan del Sureste al Norte del País y viceversa.

"No han hecho nada, se supone que hubo una reunión de trabajo en Puebla en donde se acordó que se iba a poner a trabajar la Guardia Nacional pero su presencia en el Estado de Puebla es muy escasa, hemos visto mayor presencia acá en las Cumbres de Maltrata pero en Puebla no y por ello es que se han disparado los asaltos en aquella zona".

Amotac no apoya a partidos políticos

En el marco del inicio del proceso electoral para la renovación de la presidencia de la república, gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales, el líder transportista Valentín Romero Trujillo afirmó que, la AMOTAC, no apoyará a ningún personaje que aspire a algún cargo público.

"Nosotros no tenemos compromisos ni queremos apoyar a ningún partido político porque sinceramente sólo buscan un beneficio personal todos los políticos y, ya estamos hartos. Que quiten a todos las autoridades que nos están robando. Si los políticos respaldaran al transporte, a lo mejor se les podría apoyar, pero sinceramente no estamos a favor de ningún partido político, queremos que se pongan a trabajar quede quien quede", señalo.

También informó que otra de las demandas que, estarán presentando en su pliego petitorio es, la cancelación de los cobros por ingresar a las ciudades para el desembarque de las mercancías a determinados horarios, pues ellos únicamente cumplen con un servicio y trabajo.

Subrayó que la Amotac mueve más del 80 por ciento de la materia prima y productos alimenticios a lo largo y ancho de la República Mexicana.

"Ahora por tener un carro de volteo para transportar cítricos, por ejemplo, te piden un permiso de carga y hay que pagarlo para poder entrar a las ciudades, cuando las empresas tienen la obligación de tener un cedis en las entradas de la autopista donde reciban las mercancías y evitar entrar a las ciudades para ser víctimas de agentes viales".

Lamentable que, intenten colgarse la "medallita" por el retiro de la caseta de Fortín

La AMOTAC y las cámaras empresariales por décadas pugnaron para el retiro de la Plaza de Cobro 045 de Fortín de las Flores y es lamentable que ahora un funcionario intente colgarse la "medallita", cuando esto es un logro del pueblo, recriminó el dirigente transportista.

Es de mencionar que, recientemente apareció un espectacular a un costado de la Autopista 150D Córdoba- Puebla, el cual contiene un mensaje de agradecimiento al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por ese logro.

"Lamentablemente es una estrategia con fines políticos, porque se acercan las campañas (políticas). Varios se cuelgan de que, por ellos se quitó la caseta, pero ya era hora de que la quitaran y ahora pedimos que se agilice la obra del puente del Metlác porque tardamos horas para entregar la mercancía, nos consume más gasolina y los compañeros operadores tienen un mayor desgaste físico por tanta espera. Hasta robos hemos tenido en esa zona. Es una estrategia, es más político, por eso le exigimos que trabaje en lo que nos está perjudicando, no defendemos a los transportistas que, anden haciendo mal", dijo.

AMOTAC confirma Paro Nacional para el 15 de febrero

Este próximo jueves 15 de febrero, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) llevará a cabo un Paro Nacional, ya que al momento existe un hartazgo por la inseguridad que, sigue afectando a los transportistas, generando pérdidas económicas millonarias y hasta el asesinato de operadores por robo al hombre-camión.

En conferencia de prensa, el delegado en la zona centro y subdelegado estatal de la AMOTAC, subrayó que, ante la falta de respuesta, para hacer frente a la ola delincuencial en los tramos carreteros que, en su mayoría están destrozados, otra vez se verán obligados a recurrir a este paro nacional.

"Ya los compañeros con nuestro líder nacional y estatales, estamos preocupados, principalmente por la inseguridad en carretera, nos han matado operadores; no tenemos un paradero seguro. No tenemos ningún apoyo, no nos han cumplido con lo que se ha pedido, por eso estamos exigiendo más seguridad. Se roban de toda la mercancía y no tenemos ninguna respuesta por parte del Gobierno", dijo.

Dicha movilización está prevista iniciar a las ocho de la mañana y por tiempo indefinido o hasta obtener respuestas concretas en materia de seguridad, eliminación de costos por ingresar a las ciudades a descargas mercancía, atención a carreteras destrozadas y costos justos de peaje.

Romero Trujillo subrayó que esta movilización estará haciendo presencia en los paraderos de: Rancho Trejo (Amatlán de Los Reyes); las cachimbas de San Cristóbal (Huiloapan de Cuauhtémoc) y el Rincón de las Doncellas (Nogales), además de realizar marchas y paros intermitentes, aunque de no haber una respuesta realizarán un paro total.

Por último, Valentín Romero Trujillo pidió la comprensión a la ciudadanía en general, ante las posibles afectaciones por el paro nacional, pero recalcó que, es en beneficio de todo el pueblo veracruzano.