Gresca entre panistas veracruzanos; repudian alianza PRI-AN

Militantes del PAN en Orizaba discutieron a gritos, se jalonearon y empujaron debido a que los integrantes del Comité Directivo Municipal impidieron que una persona de los que están en contra de la alianza pudiera estar presente durante el conteo de los votos de la encuesta interna que aplicó el partido para conocer el sentir de los afiliados en torno a una posible alianza con el PRI.

De acuerdo con Rey David Mejía Pliego, presidente de este partido en la ciudad, el lunes se dio inicio a un ejercicio interno para conocer el sentir de la militancia en torno a la posibilidad de una alianza con otros institutos políticos con miras a las elecciones del próximo año.

Sin embargo, al concluir este martes la encuesta y dar inicio el conteo de los votos, se negó a una persona de los que están en contra de una posible alianza a estar presente en ese escrutinio, lo cual causó la molestia de los militantes que esperaban para conocer los resultados.

Ante ello, los integrantes del comité optaron por bajar la cortina metálica mientras algunos intentaban ingresar, lo que suscitó desde gritos a jaloneos y empujones.

Algunos de los presentes acusaron a Alejandro Zairick de empujar a la exdiputada Maricarmen Escudero Fabre y a la ex regidora María Sara Medina, para poder bajar la cortina.

"Con estas acciones cómo pretenden que creamos que hay confiabilidad en los resultados", expresó uno de los presentes.

Los inconformes señalaron que el ex diputado Víctor Serralde y el ex secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Zairick, son quienes promueven la alianza con el PRI y ya hay acuerdos con el ex alcalde Juan Manuel Diez Francos; sin embargo, la mayoría se oponen a esa posible coalición.