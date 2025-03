Graciela Elizabeth Nani González: la catedrática del ITSM que inspira a nuevas generaciones

En el panorama educativo y científico de Misantla, pocas figuras han logrado destacar con la fuerza y la constancia de la Dra. Graciela Elizabeth Nani González, catedrática del Instituto Tecnológico Superior de Misantla (ITSM) y ganadora del Premio Estatal de la Mujer 2023, su historia es la de una mujer que ha superado barreras, roto estereotipos y construido un legado que trasciende a través de sus alumnos y sus investigaciones.

Un talento precoz

Nacida en Gutiérrez Zamora en 1986, y misanteca de adopción, desde pequeña demostró una capacidad intelectual excepcional, con tan solo cuatro años, su madre la inscribió en la primaria, adelantando así su proceso educativo, a los 16 años ya cursaba la Universidad Veracruzana, y a los 20 había concluido sus estudios profesionales, "desde muy pequeña supe que el estudio me abriría muchas puertas", comparte con humildad, reconociendo que la disciplina y la pasión por el conocimiento han sido sus mayores aliadas.

Entre el éxito profesional y el compromiso personal

Para la Dra. Nani González, el éxito se divide en dos grandes esferas: la profesional y la personal, en el ámbito académico, destaca la obtención de su doctorado y su labor dentro del ITSM, donde ha formado generaciones de ingenieros y científicos, "ver a mis alumnos convertirse en profesionistas y saber que nuestras investigaciones han posicionado al Tecnológico de Misantla como un referente en México es un logro colectivo del que me siento orgullosa".

En el plano personal, su mayor orgullo son sus tres hijos, a quienes ha criado mientras desarrollaba su carrera, "ser madre y profesionista no ha sido fácil, pero mis hijos son mi mayor inspiración y motor", enfatiza.

Retos para las mujeres en la ciencia

A pesar de los avances en equidad de género, Nani González reconoce que las mujeres en la investigación continúan enfrentando desafíos, "en México, solo una de cada tres personas que hacen ciencia es mujer, no buscamos ser más, solo que haya igualdad de oportunidades", señala, explica que, aunque hay espacios abiertos para las mujeres, las plazas de investigadores siguen estando mayoritariamente ocupadas por hombres, "el día que recibí la medalla del Premio Estatal de la Mujer, hice un llamado a los legisladores y al gobernador para que no solo reconozcan nuestro trabajo, sino que también generen políticas públicas que garanticen una verdadera equidad", recuerda.

Además, subraya la brecha salarial que aún persiste, "estudios demuestran que las mujeres pueden ganar hasta un 60% menos que los hombres en puestos similares, no es solo un problema en México, sino a nivel global", denuncia.

La importancia de la inspiración y el apoyo

Su camino ha estado marcado por figuras clave que la impulsaron a seguir adelante, desde su infancia, la maestra Dolores, conocida como "la maestra Lola", confió en ella y en su talento académico, sus padres también jugaron un papel fundamental: "Mi madre siempre me impulsó a estudiar y mi padre me brindó el apoyo económico para que pudiera alcanzar mis sueños".

A nivel profesional, ha contado con el respaldo de mentores como el Dr. Luis Sandoval y la Dra. Florentina Zurita, quienes la guiaron en sus investigaciones sobre sustentabilidad y humedales construidos, "he tenido la fortuna de rodearme de grandes académicos que han compartido su conocimiento con generosidad", reconoce.

Un consejo para las nuevas generaciones

Si algo ha aprendido la Dra. Nani González en su trayectoria, es que el éxito no llega rápidamente, "la investigación es una carrera de resistencia, no de velocidad, no se logra viendo televisión o pasando el tiempo en el teléfono, se requiere persistencia y mucho trabajo", advierte, desde el 2010, cuando comenzó a involucrarse con temas de agua y sustentabilidad en la Comisión Nacional del Agua, ha sido testigo de la importancia de la investigación para solucionar problemas ambientales.

Un legado que trasciende

Pese a sus numerosos logros, Nani González tiene claro cómo desea ser recordada: "Como una mujer que apoyó a otras mujeres, que luchó por sus sueños y que inspiró a otras para alcanzar los suyos", más allá de los premios y reconocimientos, su mayor satisfacción es haber sido una maestra que marcó la diferencia en la vida de sus alumnos, "trato de ser la docente que me hubiera gustado tener, alguien que motive y apoye", expresa.

Recuerda con indignación a un profesor universitario que solía decirles a sus alumnas que eran "prófugas del metate", insinuando que su lugar era en la cocina y no en las aulas, "ahora que tengo la oportunidad de enseñar, hago lo contrario: motivo a mis estudiantes a romper barreras y a construir su propio futuro", enfatiza.

Con un legado en construcción y una trayectoria marcada por la excelencia académica y el compromiso social, la Dra. Graciela Elizabeth Nani González sigue demostrando que el conocimiento es la llave para transformar vidas y sociedades, su historia es un recordatorio de que la persistencia, el talento y el deseo de hacer la diferencia pueden abrir cualquier puerta.

