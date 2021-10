Gracias a detección oportuna de cáncer de mama IMSS Veracruz Norte salvó a Patricia

Asimismo, explicó la especialista que la UDDCM cuenta con un tomógrafo con estereotaxia, es decir es un equipo especial para la toma de biopsia con una mínima invasión, dirigido de manera computarizada con un sistema de coordenadas tridimensionales, de modo que resulta muy preciso, logrando extraer las muestras de los nódulos necesarios con un aguja especial sin necesidad de hacer grandes incisiones.

Un ejemplo de ello es la atención de la señora Patricia, quien fue canalizada de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 57, puesto que identificó una bolita en su seno derecho; dicha paciente de 56 años de edad es también diabética e hipertensa y fue atendida de manera oportuna gracias al "acto único" de la UDDCM, donde se diagnosticó cáncer de mama, afirmó la doctora Guzmán Hernández.

Igualmente, la directora de la UDDCM mencionó que una vez que llegan los resultados de la biopsia, si se confirma que era cáncer, se deriva a la paciente a Ginecología para iniciar su protocolo de análisis y valoraciones previos a una posible mastectomía, sin dejar de lado el seguimiento de la UDDCM, cuyo personal orienta y acompaña a las derechohabientes en todo momento.

Es decir, gracias al "acto único" que realiza la UDDCM se da agilidad a las pacientes que resultan con cáncer de mama, enfatizando que mientras más pronto sea detectado el cáncer, mayores son las posibilidades de vencer el padecimiento y en el proceso de la señora Patricia su tratamiento constó de mastectomía, quimioterapia y radioterapia, pero actualmente se encuentra libre de cáncer y únicamente bajo seguimiento médico.

"Me siento bien, gracias a Dios. Le agradezco muchísimo a él que me dio las fuerzas, a mi familia que me apoyó y también agradezco muchísimo a la clínica de mama; la verdad no sabía cómo era su trabajo, pero me trataron excelentemente", refirió la paciente.

"El ánimo que uno muestre es como 50% que uno se mejore y eso se me quedó muy grabado y lo apliqué, y siento que ayudó mucho también la atención por parte de ellos, es muy humana, muy rápida y eficiente, están muy al tanto de uno y yo se los agradezco mucho", añadió Patricia.

Para finalizar, la derechohabiente agregó: "La verdad siempre que tengo la oportunidad recomiendo a las personas, a las mujeres que nos hagamos el chequeo, ya sea que nosotras mismas nos palpemos o si ya tenemos la edad que nos hagan la mastografía (...) quizá si lo hubiera hecho antes (...) no hubiera llegado a tantos tratamientos".