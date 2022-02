El funcionario municipal afirmó que esta línea va a seguir fungiendo como un medio para poder disminuir el riesgo por la pandemia del Covid y sus variantes.

"Hemos tenido la satisfacción de saber qué personas de la ciudad de: Tijuana, Villahermosa, Ciudad de México, Puebla y otros municipios de Veracruz, desde dónde están, desde su aplicación de su celular han hecho los pagos a nuestra cuenta y hemos podido validarlos y mandarles su recibo oficial".

Puntualizó que esto le genera certidumbre al ayuntamiento, además de que se avanza en el rezago que existe entre la población con el pago de sus contribuciones.

"Sin esta aplicación no hubiéramos podido haber hecho el cobro, no hubiéramos podido recaudar y ellos no hubieran podido regularizarse. Entonces seguimos exhortando a los contribuyentes que estén en el municipio o que estén en cualquier otro punto, que hagan uso de esta línea a distancia".

Aclaró que de esos 56 nogalenses que pagaron sus impuestos y contribuciones, no únicamente fue para el pago del impuesto predial, sino también pagaron sus derechos del panteón municipal, comercios y establecimientos con bebidas alcohólicas.

"De todo tipo de trámites, algunos van a requerir un poquito más de tiempo pero nosotros desde esta línea les vamos a estar atendiendo en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado, el domingo no porque la persona descansa".

Cuestionado si esta línea de pago podría estarse quedando permanentemente, para todo tipo de trámites, el tesorero José Marcelo Aguilar López, oficializó su permanencia.

"Los hago oficial, ya lo autorizó el presidente municipal Ernesto Torres que se quedé ya este número de manera oficial, de aquí a lo que va a llevar esta administración 2022- 2025".

También dijo que en próximos días anunciarán otra opción que van a tener los nogalenses en cuanto al pago del impuesto predial.

"Nogales está haciendo el análisis está viendo con muy buenos ojos este convenio con el Gobierno del Estado. El Cabildo está analizando y viendo con beneplácito que si hay beneficios con esta modalidad de eso obviamente después del convenio que se suscribirá este ayuntamiento de Nogales con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas".

Por último recordó que cuando tomaron las riendas del ayuntamiento en la pasada administración, se tenía el 46.5 por ciento de recaudación del impuesto predial y actualmente ya oscila entre el 75 por ciento de un total de 15 mil 614 predios, además de que el monto a recaudar oscila a los 8.5 millones de pesos, los cuales son utilizados para obras y servicios básicos del municipio.