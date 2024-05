Gobierno de Veracruz persigue a candidatos de oposición, acusa Miguel Ángel Yunes Márquez

Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato al Senado de la República por la coalición "Fuerza y corazón por Veracruz", denunció que desde el Gobierno de Veracruz se instruyó una "persecución judicial" en contra de candidatos del frente opositor.

De acuerdo con el panista, en total buscarán proceder en contra de 8 candidatos, aunque prefirió reservarse los nombres.

En un evento al que acudió el líder nacional del PAN, Marko Cortés, quién se encuentra de visita en el Estado de Veracruz, Yunes Márquez señaló que la orden viene de las "altas esferas" y añadió que él se encuentra en la lista.

"Nos reservamos los nombres por su seguridad, pero hay una estrategia legal ya que fue ordenada desde altas esferas del poder, para tratar de desempolvar supuestas carpetas, para tratar de con esto emitir órdenes de aprehensión y aprehender a estas ocho personas.

Para Yunes Márquez dicha acción inminente demuestra que el Gobierno estatal "está desesperado en plenas campañas electorales.

"Se ven ya acorralados, se ven muy desesperados, ya no saben cómo pararnos y recurren a los instrumentos de una dictadura, que es utilizar a las Fiscalías, a las policías para frenar a sus opositores".

El panista añadió que tienen el conocimiento pleno de quién está ejecutando esa acción judicial y a quién se le dio la orden para llevarla a cabo, aunque optó por no dar más información.

"Por eso les decimos aguas, porque no vaya a ser que los perseguidos vayan a acabar siendo ellos en un futuro, porque las cosas no son así, si quieren ganar que ganen a la buena, pero no nos vamos a dejar, ni nos van a amedrentar ni nos vamos a dejar", mencionó.