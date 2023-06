Gasolineros de Veracruz anticipan sin cambios precio de combustibles en 2023

El empresario gasolinero Igor Rojí López destacó que a la mitad de este año, no se ha tenido mucho movimiento en los precios de los combustibles, aunque tampoco han bajado, pero se prevé que en lo que resta del 2023 se mantengan, no por una política local, sino por la situación que prevalece en la economía a nivel mundial.

"El tema de la guerra de Ucrania, de la recuperación económica después de la pandemia, todo eso ha afectado los precios y repercute en la política económica de México", mencionó.

Rojí López recordó que había algunos subsidios y algunas medidas que se estaban tomando por parte del gobierno federal para tratar de disminuir los precios de los combustibles, pero la situación económica mundial, el tema del petróleo se ha movido y el costo no ha bajado.

El empresario indicó que es una situación compleja porque para el sector gasolinero también baja la venta e incluso hay gasolineras a nivel nacional que han tenido que cerrar sus puertas.

Destacó que en esta zona no se ha visto que ningún establecimiento de ese giro cierre, pero esto no significa que no les esté afectando.

Señaló que en las gasolineras de su propiedad se está buscando mantener la plantilla, que no haya un solo despido, pero sí ha sido una situación difícil para todo el ramo.

Respecto al tema del huachicoleo, comentó que el gobierno federal sigue combatiendo esa problemática moviendo el combustible a través de pipas, lo que ha reducido "un poquito" ese problema, aunque continúa en muchas partes del país.

Respecto a la posibilidad de que haya modificaciones desde el Congreso federal en el tema energético, señaló que sólo cabe esperar que los diputados razonen y analicen bien la situación y comparen lo que está sucediendo a nivel mundial.