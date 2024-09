Garantiza Rocío Nahle respaldo al magisterio

La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, aseveró que su administración trabajará con todas las organizaciones magisteriales federales y estatales con representación en la entidad.

"Todos los maestros de Veracruz, estatales, federales, tengo que trabajar con todos", expresó.

En ese sentido, refrendó su compromiso de respaldo al magisterio veracruzano.

Las y los maestros son garantes de la educación de los niños y niñas en el estado, así como del "triunfo de la izquierda sobre el neoliberalismo", reconoció.

Subrayó que no deben preocuparse porque si un gremio apoya la transformación es el magisterial y "amor con amor se paga", por ello, agregó, los maestros y maestras contarán con su apoyo irrestricto.

Maestros por la transformación

En el marco del 11 aniversario de la organización Maestros con Morena (MCM), Rocío Nahle celebró la coincidencia que el movimiento encontró con el magisterio veracruzano, particularmente con los maestros y maestras comprometidos con la Cuarta Transformación.

Asimismo, destacó el esfuerzo y la lucha permanente que los docentes estatales dieron hasta lograr echar abajo las reformas estructurales que impulsó el último gobierno neoliberal del PRI.

Entre estas la educativa, que en lugar de apoyar iba en detrimento de los intereses de los maestros de México. Acentuó que es momento de trabajar y dar resultados porque Morena ya es gobierno, no nada más un movimiento.

"Desde hace seis años, me acuerdo que el Presidente me habla porque teníamos que ver proyectos de energía, me dijo ya somos gobierno, ya tenemos que trabajar y dar resultados.

"Entonces yo a ustedes los invito con todo el respeto, ya no estamos en la lucha, ya estamos en la transformación con ustedes y solo con ustedes lo logramos, la construcción total de la educación de Veracruz", aseguró.