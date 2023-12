Fuerza por México perfila alianza parcial con Morena en Veracruz

Con una mayoría, delegados, presidentes de comités municipales y fundadores del partido Fuerza por México tomaron ya una decisión en torno a ir en alianza o no con el Morena para las próximas elecciones de 2024, decisión que se dará a conocer el próximo martes, informó el dirigente de este organismo político en el estado, Eduardo "Tato" Vega.

ALIANZA AVANZA CON RAPIDEZ

"Salió rápido, creo que no hubo mucho que discutir, creo que entre los distintos bloques del estado han venido hablando entre ellos, no solamente cuando los convocamos, entre ellos hacen reuniones, hacen política y pues ya venían prácticamente muy definidos.

"De 24 que asistimos de 30 delegados a la asamblea, en el primer punto se aprobó. Dieciocho a favor, seis en contra", detalló.

No obstante que no precisó si se aprobó la alianza con Morena o no, puntualizó que no hay forma de que si se da esa alianza sea de manera total, sino que sería parcial y flexible.

El dirigente de Fuerza por México señaló que en el segundo punto, que era referente a darle la titularidad en caso de que tengan una coalición, se aprobó por unanimidad, lo mismo que el tercer punto que era la plataforma electoral.

Mencionó que una vez que el OPLE le dé formalidad a la asamblea y la dé por válida y buena, no puede dar información sobre lo aprobado en la asamblea.

Agregó que una vez que se concluyó la asamblea saldrán a seguir con la negociaciones afuera sobre la posible coalición y posteriormente dar en la semana un posicionamiento firme para informar si van en alianza y de qué forma.

Tato Vega destacó que en el partido cuentan con perfiles muy importante y las posibles candidaturas se definirán de la mano de la coordinadora distrital y la coordinadora de la mujer, Karen Castillo.

Sin embargo, adelantó que hay propuestas y en el caso de Orizaba encabezaría una mujer.