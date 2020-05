Fuerte nevada y lluvia visten de blanco al Pico de Orizaba

Una nevada y lluvia fuerte se registraron el pasado viernes en la zona del Parque Nacional Pico de Orizaba, confirmó el director de Protección Civil de Atzitzintla, Manu Barojas Vargas, quien llamó a la población a no acudir, pues aunque no está restringida la entrada no hay personal para realizar búsquedas y rescates, además de que hay casos confirmados de COVID-19 en los municipios aledaños.

Mencionó que la nevada inició desde la tarde del viernes y cayó desde los tres mil 800 metros sobre el nivel de mar, por lo que el espectáculo que ofreció el volcán la mañana de este sábado era espectacular.

Comentó que ese fenómeno se debió a la baja presión, ya que se registraron 980 milibares.

Agregó que además de la nevada hubo una fuerte lluvia que cayó por tres horas, lo que fue muy benéfico para la tierra que estaba sin humedad.

Indicó que este sábado prevaleció una temperatura de 17 grados centígrados y un viento del suroeste de siete kilómetros por hora, con una humedad del 57 por ciento y una presión atmosférica de 102 milibares.

Barojas Vargas mencionó que a pesar de no estar restringido el acceso al volcán no hay personal para apoyo de rescate y búsqueda, por lo que el llamado a la población es que evite acudir a esta zona, además de que continúan prevaleciendo condiciones para tormentas eléctricas, lo que hace muy peligroso estar en la zona al descubierto.

Por si fuera poco, señaló, en los municipios aledaños como son Serdán, Esperanza, Tlachichuca y Guadalupe Victoria se han dado casos de coronavirus.

Incluso, mencionó, en el caso de Esperanza sus autoridades dieron a conocer la existencia de tres confirmados, uno sospechoso y una defunción por COVID-19.