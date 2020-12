Frustran intento de despojo en Orizaba

Por el delito de intento de despojo, la mañana del lunes fueron detenidos en flagrancia la abogada Ericka Carrillo Alvarado, el corredor público Andrés de los Santos Morales; un cerrajero y 2 elementos de seguridad privada.

Sofía Rascón, apoderada legal de la gasolinera ubicada en Circunvalación-Cerritos, explicó que los hechos se registraron entre las 9 y 10 horas de este 14 de diciembre, cuando esas personas llegaron al lugar y forzaron dos de las puertas de las oficinas e inutilizaron todas las cámaras de video vigilancia.

"Sin orden judicial de por medio, Sergio Sánchez Gómez intentó despojar a su cuñado Adrián Rojí, de esta gasolinera" por litigio en marcha, explicó.

La apoderada legal agregó que esas personas fueron detenidas por la policía municipal en flagrancia del delito de despojo.

Por ello, hizo un llamado de extrañeza para que estos hechos no se presten a corrupción, porque es raro que esas personas hayan hecho esto a sabiendas que no están protegidos, pues los juzgados están cerrados hasta enero y mostraron copia de una demanda mercantil extrañamente emplazada el día domingo 13 de diciembre, cuya notificación no surte efectos sino hasta el primer día hábil siguiente, es decir en enero del 2021 que regresen los juzgados de vacaciones.

Mencionó que hace aproximadamente un mes se tuvo en este mismo lugar una asamblea de accionistas y desde entonces ya se tenían algunos conflictos con Sergio Sánchez Gómez.

Cabe mencionar que debido a esos hechos, a lo largo de la mañana había gente armada que acompañaba a Sergio Sánchez Gómez.

Para dejar constancia de estos hechos criminales se interpeló notarialmente a Sergio Sánchez Gómez, por la agresión sufrida quien dijo que cualquier asunto legal se viera con su abogado.

Hasta la tarde, estas personas permanecían declarando en la FGE de Orizaba asistidas por el ex Fiscal General del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo.