Su preocupación es que se den más casos, al no contar con médico, específicamente en la localidad de Manuel Gutiérrez Nájera .

"Hasta ahorita los problemas más comunes son tos, gripe y, en algunos casos, temperatura. Aquí hay doctor solo hasta Pueblo Viejo o Misantla; en Pueblo Viejo hay un particular y ahí está la clínica también, pero no sé si hay doctor porque los cambian cada tres meses y aquí, como hay mucha gente mayor, se teme que se pueda complicar", manifestó Mayden Durán, vecino de la localidad.

Pidió que la Secretaría de Salud autorice un médico para la clínica de salud, pues se tiene el inmueble, pero no quién lo atienda.

"El doctor tiene farmacia aquí y cuando necesitan consultar atiende por teléfono, cuando no son casos graves, pero si se complica la persona, se debe bajar a Misantla y no solo es eso, el camino está feo y es más gasto y es donde la gente se pone a pensar, porque no hay mucho dinero; ahora con los fríos, las matas de café corren riesgo, si cae helada fuerte la cosecha se perdería", dijo.