Juan Pablo Grosskelwing Acosta , director del DIF Municipal de Misantla , dio a conocer que ya no se podrán extender credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Inapam ), para que sean beneficiadas personas con más de 60 años de edad.

El funcionario del DIF Misantla explicó que, derivado del cierre de administración y cambios que se están llevando a cabo en el DIF del estado, Misantla no podrá realizar trámites y expedición de esta credencial, que beneficia a los adultos mayores para diversos descuentos y/o beneficios que requieren.

"Por los diversos cambios de administración municipal, que no solo es el caso de Misantla, sino en el estado, ya no podremos realizar este tipo de actividad, que beneficia a las personas adultas de más de 60 años de edad; es un beneficio para descuentos en su pasaje o compras que realizan. Sí hay demanda en el municipio, pero hasta esta fecha ya no podremos hacerlo y será la nueva administración, que entrará en 2022, la que lleve a cabo los tramites".

Sin embargo, el DIF estatal volverá a enviar formatos para los misantecos hasta que llegue la próxima administración, la cual, en el DIF Municipal de Misantla, será encabezada por Marlene Guadalupe Hernández Castillo, hija del presidente municipal electo, Javier Hernández Candanedo.