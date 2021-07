filtros_vs_covid_en_veracruz_eran_usados_para_extorsionar,_acusan_transportistas

"La vez pasada hicieron algunos retenes algunas autoridades estatales y municipales pero lo ocupaban para extorsionar; a un compañero lo detuvieron y le dijeron ´tienes mucha temperatura, bájate, ahí quédate y dame tanto dinero para que te puedas ir´, entonces eso es una extorsión".

Puntualizó que en su momento se denunció ya que ello representa pérdidas para los operadores, que en la mayoría de las veces van limitados de recursos.

"En su momento lo denunciamos, como dice el dicho ´a río revuelto, ganancia de pescadores´, entonces le pedimos a la autoridad Federal y a las estatales que chequen muy bien al personal si es que vuelven a hacer retenes sanitarios, que nos apoyen con nuestros compañeros porque realmente no tenemos las condiciones óptimas para hacer el trabajo".

Cuestionado sobre si existe el temor en que puedan cerrarse algunas ciudades debido alto índice de contagios, el dirigente de la Antac aseguró que aún existen muchas ciudades cerradas a nivel nacional desde el inicio de la pandemia, y aunque en últimas fechas se venían levantando las medidas, con esta tercera ola podrían volver a cerrar.

Asimismo informó que la pandemia ha generado la pérdida de miles de empleos, y de volver a cerrar las ciudades, sería el "tiro de gracia" para el transporte.

"En lo personal yo tengo dos tractos parados, están detenidos porque me conviene más porque no me alcanza para los gastos para hacer el viaje, no hay dinero".

Afirmó que así como él existen decenas de transportistas con sus unidades paradas, debido a que los lugares donde prestan servicios estarán cerrando por el rebrote.

"Con esta otra oleada más, maquiladoras de Chihuahua, Ciudad Juárez y otras que hacemos el servicio de traslado de sus productos las van a cerrar; como se dice coloquialmente es andar ´cascareando´ a ver quién quiere que le mueva su carga".

Estévez Gamboa recordó que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) está conformada por más de 20 mil agremiados, de los cuales entre 30 y 40 fallecieron a causa del COVID-19, por lo que pidió a los socios no bajar la guardia y cumplir con las medidas sanitarias.

"Que extremen todas las precauciones; es muy difícil en verdad por las condiciones que hay en carretera pues no son las óptimas para hacer el trabajo, no se les olvide que el transporte mueve a México".