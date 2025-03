FGE Veracruz debe pedir información sobre campo de exterminio de Jalisco

La Fiscalía de Veracruz debe solicitar la información generada tras la localización de crematorios clandestinos en Jalisco y, de ser necesario, compartirla con los colectivos de búsqueda en la entidad.

Lucía Díaz Genao, vocera del Colectivo Solecito, señaló que esperan que las autoridades veracruzanas realicen los esfuerzos correspondientes para obtener detalles sobre los hallazgos.

Campo de exterminio en Jalisco

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un campo de adiestramiento y al menos tres fosas clandestinas en la localidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco.

De acuerdo con información preliminar, el sitio era un campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde además de un espacio para entrenamientos se hallaron crematorios clandestinos con restos humanos y pertenencias de personas desaparecidas.

Díaz Genao mencionó que, de ser necesario, buscarán acceder a la información disponible, aunque esperan que primero las autoridades estatales actúen para verificar los datos.

"Nosotros vamos a tocar esas puertas, primero que nada, porque esa va a ser la manera en que podamos acceder a la información. Tendrán que movilizarse ellos primero, para ver qué tanto hay y qué tan confiable es la información", expresó.

Agregó que, por el momento, el Colectivo Solecito no ha solicitado una coordinación específica tras el hallazgo, ya que están a la espera del avance en las investigaciones.

"Mientras no tengan ellos más información, no tiene caso que nos desplacemos ni que nos movilicemos, todo depende de cómo vaya surgiendo toda la información", afirmó.

Debido a la magnitud del sitio descubierto, Díaz Genao consideró que no se debe descartar la posibilidad de que haya víctimas originarias de Veracruz.

"México es un país con mucha movilidad, no podemos limitar las cosas a un solo estado. Sería cuestión de esperar; de hecho, hay mucha incertidumbre con este asunto, no hay tantas cosas en claro y no queremos dar información que luego resulte que no sea la adecuada", explicó.

La vocera del colectivo insistió en la necesidad de que las autoridades transparenten los hallazgos y permitan el acceso a la información.

"Es un país con una movilidad grande, no se descarta, existe la posibilidad real. Nosotros estamos esperando que surja más información. Es importante que todos tengamos acceso para conocer los detalles del hallazgo", concluyó.