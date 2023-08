Asesinato de periodistas no le importa ni a Cuitláhuac ni a la FGE-Veracruz: Jorge Sánchez

Por parte de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado no hay ningún interés para que se esclarezcan y haya verdadera justicia para los 33 periodistas asesinados que se han registrado desde el año 2001 a la fecha, debido a que tenemos funcionarios con doble discurso, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se comprometió con las familias que se realizaría una actividad en memoria de los periodistas asesinados e iba a dar una disculpa pública y hasta la fecha no hay nada, afirmó el reportero Jorge Sánchez, integrante de la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados y Desaparecidos.

Durante su visita el municipio de Ixtaczoquitlán, donde se recordó el segundo aniversario luctuoso del asesinato del periodista y locutor Jacinto Romero Flores en el Boulevard Reforma, organizado por familiares, el también reportero aseguró que durante su caminar se ha encontrado con que las autoridades encargadas en la procuración de justicia no tienen expedientes de hechos registrados con más de 5 años de antigüedad, por lo que cada vez ve más lejos que obtengan justicia para sus seres queridos, en su caso, el de su padre Moisés Sánchez.

"A lo largo de este caminar nos hemos topado más que otra cosa con una indiferencia de todas las autoridades de parte del Gobierno tanto Estatal como Federal, hemos sostenido reuniones, en enero tuvimos una intervención en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador donde justamente le expresamos cómo es que él dice que hay justicia cuando nuestros casos están en impunidad, en el caso de mi padre llevamos 8 años, el caso de Jacinto lleva dos años, en el caso de Fernanda 3 años y así sucesivamente, hay compañeros que llevan 10 11 años, no se ha alcanzado la justicia y no se han detenido los responsables".

Enfatizó que esta red está integrada por más de 16 familias de periodistas que han sido asesinados tanto en Veracruz como en Oaxaca y Ciudad de México, dejó en claro que el programa de víctimas es deficiente y da nulos resultados.

Mencionó que el mandatario federal les indicó que ya no se toleran estas acciones, y a raíz de esas dos intervenciones, es que lograron una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, con la Secretaria Seguridad Ciudadana y con mucho personal del Gobierno Federal, así como con el Gobernador Cuitláhuac García y la Fiscal General del Estado Verónica Hernández Giadáns, pero no hay interés de que exista justicia.

"Y de lo único que nos dimos cuenta fue que, los expedientes que ya llevan varios años; no los tienen ni siquiera, un seguimiento hacia los expedientes que llevan más de 5 años, entonces tuvieron que desempolvar los expedientes y hacer una especie de resumen y nos encontramos que no hay avances. Tanto de la FGR como de la Fiscalía Estatal no hay ningún interés en que se haga justicia".

CUITLÁHUAC INCUMPLE COMPROMISO DE JUSTICIA

Incluso recriminó que el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez se comprometió en marzo en llevar a cabo una actividad en memoria de los periodistas asesinados una disculpa pública y hasta la fecha no hay nada.

"Tenemos funcionarios con un doble discurso, frente a las cámaras o cuando están en campañas por cuestiones mediáticas que dicen que sí, te dicen que adelante, te dicen que están en la mejor disposición, pero realmente cuando hay que hacer algo no ejecutan nada".

Pidió que se reivindique el nombre de todos aquellos periodistas asesinados que han sido victimizados, porque cada vez que se comete un asesinato en contra de un periodista siempre se dice que fue ejecutado porque debía algo o andaba en malos pasos.

"Se debe reivindicar, porque apenas asesinan a un periodista y empiezan con esa distorsión diciendo, a éste lo asesinaron porque algo seguramente debía y le echan la culpa al periodista a la víctima y él es el asesinado, es algo que lastima mucho a nosotros como víctimas, imagínese a vista a su padre a tu hermano a tu esposo de una manera brutal por grupos armados, como el caso de Jacinto como se defiende, no hay manera de defendernos contra el arma de alto poder, y aparte hay que luchar contra el estigma del asesinado, es algo que nosotros lo que pedimos directamente tanto al Gobierno Federal como al Gobierno Estatal una disculpa pública porque el Gobierno se atacó a los compañeros que fueron asesinados para tratar de manchar su nombre, y bueno lo que dijo la autoridad Federal es que se iba a emprender una campaña nacional para reivindicar el nombre de los periodistas asesinados y que se iba a hacer una campaña especialmente para Veracruz y que evidentemente nunca sucedió".

Señaló que como Red de Periodistas Asesinados y Desaparecidos pidieron que se edificara un monumento en la Plaza Regina, el cual tampoco se ha logrado por falta de la voluntad de las autoridades del Estado, aunque aseguró que no bajarán la guardia y continuarán insistiendo.

Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, quien fue asesinado en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz, en 2015, dijo que ante la negatividad que existe de parte del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General, desde el año pasado evidencian lo que está sucediendo ante la corte Internacional y la Comisión interamericana.

"Estamos a la espera de que se continúe el proceso y que sea un juzgado en una corte internacional y muchos compañeros estamos en la idea de que en México no hay justicia a pesar de que Andrés Manuel López Obrador decía en la segunda intervención de la mañanera. El próximo año se va la administración, que van a hacer lo que no han hecho en 4 años, es lamentable vamos a pasar al siguiente Presidente de la República que se haga justicia y eso es lamentable en una sociedad que supuestamente es democrática que algo tan básico como el Sistema de Justicia no se aplique. No hablamos de que queremos evidenciar, queremos que se llegue con los responsables que se haga justicia eso lamentablemente para los que tenemos más de 5 años lo descartamos después de 5 años no puede haber una justicia realmente plena".

Por último confirmó que los 33 periodistas asesinados, el 98 por ciento se encuentra en la impunidad, incluso el mismo subsecretario Alejandro Encinas ha reconocido que efectivamente existe 98 por ciento de impunidad en casos de periodistas asesinados.