Familias de la Sierra de Santa Martha claman apoyos federales

En la Sierra de Santa Marta, familias de escasos recursos desde sus casas protestan con cartelones, demandando la entrega de apoyos federales, estatales y municipales, pues aseguran que ninguna autoridad se ha presentado a ayudarlos.

Se trata de hombres y mujeres indígenas que habitan en diferentes localidades de esta zona de la sierra, que de esta forma reclaman la ayuda, pues señalan que por la contingencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus, están sin ingresos, ya que siguiendo las indicaciones de las instituciones de salud, se mantienen en sus viviendas.

"En casa y sin comida", "No tenemos comida", "Quedarme en casa, quizás no me enferme de Covid, pero quien viene a dejarme alimento?", "Exijo al Gobierno Federal apoye a los más pobres que están sufriendo en estos momentos", son algunas de las frases escritas en estas pancartas que muestran los inconformes.

Señalan que en Soteapan, la alcaldesa Deysi Sagrero Juárez ni siquiera se ha parado por las localidades para ayudarlos con despensas o la sanitización como en otros municipios, aun cuando ellos como ciudadanos están cumpliendo con la recomendación de quedarse en sus hogares, pero la situación cada día se pone crítica porque no tienen que comer.