Familiares de Silvia Jazmín agradecen por la detención de su asesino

El padre de la joven Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche publicó una carta abierta para reconocer el respaldo del Gobierno de Veracruz y el trabajo de la Fiscalía General del Estado para ubicar y detener al feminicida de su hija, hechos ocurridos en agosto de 2019 en Minatitlán.

En su cuenta de Facebook, José Héctor Armendáriz Martínez destacó el trabajo realizado para integrar una "carpeta de investigación sólida", y que en este gobierno se castigue a quienes cometen este tipo de delitos contra mujeres y no haya más impunidad.

A continuación, la carta íntegra:

Sirva el presente para agradecer al Gobernador del Estado de Veracruz Ing. Cuitláhuac García Jiménez, y a la Fiscal General del estado de Veracruz Lic. Verónica Hernández Giadáns por el gran trabajo de equipo que han conformado, y los excelentes resultados en poco tiempo que vienen realizando para la Procuración de Justicia en el Estado de Veracruz, es grato ver en la rendición de cuentas diarias de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, avances significativos en carpetas de investigación abandonadas en administraciones anteriores y que ahora están siendo atendidas correctamente, Felicitacion sincera por ese gran liderazgo demostrado hasta la fecha en la procuración de Justicia, esperemos sigan por ese camino y no bajen la guardia aun ante los imponderables que ocasiona esta interminable pandemia mundial.

En lo particular agradecer por el caso de feminicidio en agravio de nuestra hija Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche, hechos ocurridos el 15 de agosto de 2019, donde primero después de integrar y acreditar la carpeta de investigación se emite la correspondiente orden de aprehensión en Septiembre del 2019, posteriormente se autorizó en Diciembre del 2019 el ofrecimiento de una recompensa por la cantidad de $250,000.00 a quien proporcionara información para la ubicación de presunto, exitosamente ejecutada el 15 de Julio por la Policía Ministerial y por ultimo después de 11 meses de fatal evento la Fiscalía General del Estado el 20 de Julio del presente obtuvo con éxito la vinculación a proceso en contra de Aldo "N" por su presunta responsabilidad.

Destacando el trabajo de inteligencia coordinado entre Fiscalías, Peritos y Policías Ministeriales, que logró la correcta integración de la carpeta de investigación, con las pruebas pertinentes, que dieron pie a la obtención de la correspondiente orden de aprehensión.

Gracias al esfuerzo y trabajo realizado A través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en Minatitlán, fueron presentados los datos de prueba, suficientes, reales y pertinentes para demostrar la presunta responsabilidad, razón por la cual el Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de 5 meses.

Reconocimiento especial por el involucramiento visible y demostrado de La Fiscalía General del Estado, a cargo de la Lic. Verónica Hernández Giadáns, actuando con plena congruencia, empatía y sensibilidad en el compromiso de cero tolerancia e impunidad para con todos los delitos graves, en particular en los feminicidios y cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

Con la ratificación y nombramiento oficial de la primera Fiscal General del Estado de Veracruz, se perciben cambios significativos en los objetivos prioritarios que desea la Sociedad en general, una impartición de Justicia incorruptible, eficiente, honesta, expedita, objetiva, imparcial e impune, y es evidente ese liderazgo el cual esta motivando a todos los integrantes de la Institución, en especial a todas las fiscalías del Estado de Veracruz, contagiando esa esperada empatía y sensibilidad para con los ofendidos y en especial por las víctimas de feminicidio y con esto abonar a esa capacidad de Resilencia requerida para sobrellevar el vacío interior que llevará de por vida provocado por alguna injusta pérdida humana.

Cómo ciudadanos congruentes, obedientes de estas Leyes y Normas, muy tolerantes, pacientes de este proceso, y finalmente respetuosos, otorgamos siempre plena confianza en la Fiscalía General del Estado de Veracruz #FGE_Veracruz, en estos 11 meses de espera vivimos el proceso y nos consta que a la fecha han realizado su trabajo de acuerdo con sus tiempos, cargas de trabajo y escasos recursos materiales actuales.

De acuerdo a leyes que nos rigen en nuestro País con respecto a la Procuración de Justicia en General, que nacen de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y del Sistema Acusatorio Penal, confiamos y damos voto de confianza a los Consejos de las Judicaturas de las Entidades Federativas, a sus Órganos Jurisdiccionales, a sus Jueces de Control, y su Ley Orgánica con sus procesos de vigilancia, control y seguimiento y sanción justa para que se aplique la Justicia en cualquier caso y en especial el que nos ocupa para nuestra amada Silvia Jazmin.

Aprovecho mensaje para solicitar en las diferentes etapas subsecuentes de este proceso de vinculación, se prosiga trabajando hasta lograr la #JUSTICIAXSILVIAJAZMIN y la sentencia correspondiente, a su vez no se olviden de todas las Víctimas de violencia de Género, hoy por todas ellas y mañana por ninguna otra #TUNOMBREPUDOSERELMIO, hemos encontrado el sentido del porqué de la partida de Silvia Jazmín, y siempre solicitaremos #NIUNAMAS, #NIUNAMENOS, el camino no es fácil, poco a poco esperamos se logre la Justicia final esperada, estamos conscientes que no se nos devolverá la vida pero si dará un poco tranquilidad y de Paz en el alma, las muestras de apoyo de la sociedad del pueblo Minatitleco, evidencia ser empático, sensible, solidario y ya no quiere más violencia en la región sur del Estado #UNMINASEGURO.

Con mucho respeto y sin protagonismo, permítanme ser portavoz con el derecho de haber sufrido una perdida que un ser amado, solicitar la misma atención por igual que los cientos de mujeres que se han convertido en una estadística más en nuestro Estado, al coartarles el derecho a vivir, a realizar sus sueños, proyectos, anhelos, etc.

Solo por recordar el 8 de Marzo de 2020 (#8M) "Día Internacional de la Mujer" donde se debería celebrar los logros obtenidos y bien merecidos en la equidad de género, donde tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades en todos los ámbitos, tristemente vemos qué la protesta generalizada es el hartazgo total, un reclamo unánime a la impunidad y la palabra más escuchada ese día fue JUSTICIA para todas y cada uno de los Feminicidios ocurridos en el país, y un alto ya a la violencia de género.

A su vez el 9 de Marzo del 2020, "Un día sin Mujeres" parece ser un parteaguas entre el antes y el presente, vislumbrando un cambio de ESPERANZA para todas las mujeres, donde todas las entidades se manifestaron radicalmente, y se manda un mensaje a las autoridades encargadas de impartir esta Justicia, las cuales deberán de ser más eficientes para que den los resultados deseados, ya que se percibe que la violencia de género parece que ya no será callada por ninguna más.

Por nuestra parte vigilaremos muy atentos que las Leyes sean aplicadas de acuerdo a Derecho y sin violaciones a las mismas, aportando las pruebas reales para acreditar la responsabilidad de presunto.

Una persona muere sólo cuando es olvidada. Jazmín Alpuche vivirá por siempre en lo más sagrado de nuestra mente y corazón, nunca morirá, porque nunca dejará de ser amada.

Respetuosamente.

José Héctor Armendáriz Martínez