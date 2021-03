Familia de cubanos pidió no se investigue el caso; ´no es desaparición´

Ante la petición de la familia de no abrir una carpeta de investigación ante la FGE y el hecho de que la Embajada se está haciendo cargo de la búsqueda de los tres estudiantes de origen cubano, "no hay un delito que perseguir de nuestra parte y por lo tanto no es desaparición" informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo expuso que se cuenta con la información que se proporcionó a la Comisión de Búsqueda del Estado (CEB), y desde que las autoridades de la Universidad Veracruzana reportaron el hecho se inició la investigación, no obstante, las familias pidieron no abrir una carpeta.

"Ante la petición de la familia y el hecho de que la Embajada se está haciendo cargo, pues ya queda sin efecto, no hay un delito que perseguir de nuestra parte y por lo tanto no es desaparición".

Este domingo, CEB la que boletinó a Carmen Dianeyz Boza Banguela de 32 años, Mercedes Díaz Gómez de 30 años y Yuri Lorenzo Torre de 41 años todos estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, campus Poza Rica – Tuxpan.

Fue el Vicerrector de la Universidad Veracruzana, campus Poza Rica – Tuxpan, José Luis Analís Méndez quien confirmó que se dio avisó a la Fiscalía General del Estado para que se investigue su paradero ya que compañeros y familiares perdieron comunicación desde el pasado martes 23 de febrero.

Los estudiantes se trasladaban de Tuxpan hacia la zona conurbada porque debían presentarse en el consulado cubano ubicado en el fraccionamiento Costa de Oro en el municipio de Boca del Río.