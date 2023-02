En Orizaba faltan docentes para la atención de jóvenes con discapacidad

El director de la Escuela Secundaria para Trabajadores "Julio López Silva", Ramiro Cardozo García, informó que actualmente existe un faltante de docentes especializados para la atención de jóvenes con capacidades diferentes, ya sea motriz o de pensamiento.

Asimismo, aseguró que existen escuelas secundarias en la ciudad de Orizaba que no aceptan a alumnos con alguna discapacidad, no por falta de cupo, sino porque no cuentan con los docentes capacitados para la atención de este sector de la población, destacando que la escuela que él representa se ha abierto desde hace 85 años a la enseñanza de estos alumnos y de los trabajadores.

"Son pocas las escuelas que tienen una Unidad de Servicios de Apoyo de Educación Regular (Usaer), donde los docentes están capacitados para enseñar e instruir a todos aquellos estudiantes con problemas de aprendizaje".

Cardozo García subrayó que por la modalidad escolar no toman talleres, pero tienen conocimiento de que algunas veces los egresados por sus condiciones no pueden continuar sus estudios formales, por lo que son canalizados a los Centros de Capacitación para el Trabajo "Cecati's", donde ahí llegan a aprender un oficio y llevar una vida productiva.

La docente del plantel, Dinora del Carmen Montaño, lamentó que aún exista discriminación para este tipo de estudiantes, por lo que ellos como institución están preparados para impartir clases y brindarles todo el apoyo.

"De los 300 estudiantes que hay en la escuela, el 92 por ciento logra terminar sus estudios de secundaria, el resto se dan de baja porque se cambian de ciudad o por temas de trabajo buscan otras opciones, pero tenemos un alto índice que conclusión de estudios".

"No hablamos mal de ninguna escuela, pero hay escuelas que no pueden tenerlos por la falta de docentes, por ello nosotros los recibimos mediante un diagnóstico e incluso tenemos vinculación con otras escuelas, nos llaman y preguntan si podemos aceptar a más alumnos".

Celebrarán 85 aniversario

En el marco del anuncio de la conmemoración de sus 85 años de servicio, los catedráticos recordaron que está institución fue fundada el 1 de febrero de 1938, de donde han egresado 83 generaciones de alumnos, pese a sus capacidades de déficit de atención, autismo o alguna capacidad motriz, incluso algunos han logrado colocarse profesionalmente al ser ingenieros.

Detallaron que durante los meses de marzo hasta julio habrán de llevarse a cabo diversas actividades, como charlas que se desarrollarán el 8 de marzo en el Centro Orizaba de Convenciones (Coco), así como un concierto de gala con un artista invitado, Gonzalo Ceja, en el Teatro Ignacio de la Llave a las 5:00 de la tarde.

Para el 21 de abril se realizará la Carrera Solidaria 'Rey de la Montaña Circuito Cerro del Borrego', a las 14:00 horas; la salida será en las instalaciones de la escuela ubicada en Los Filtros.

Mientras que el 18 de mayo habrá encuentros deportivos donde participarán alumnos, maestros y padres de familia en el Complejo Deportivo Orizaba CDO Sur, a las 11:00 de la mañana.

Posteriormente, el 20 de junio habrá un homenaje a Julio López Silva, donde estará presente el Ballet Folclórico, el cual se presentará en el Teatro Ignacio de La Llave a las 17:00 horas.

Para el 23 de junio, en el Teatro Llave se realizará un homenaje a ilustres maestros y alumnos y se contará con la participación de la Orquesta de Cámara.

Por último, el 25 de julio se llevará a cabo la clausura de eventos culturales, sociales y deportivos en el Centro de Convenciones Coco, en punto de las 2 de la tarde, y la clausura del ciclo escolar 2022- 2023.