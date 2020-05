Falta de forraje afecta los precios del ganado en Tuxpan

Las altas temperaturas han venido a dañar el forraje que alimenta al hato ganadero, incluso generando que este se malbarate, situación que es aprovechada por los compradores que lo adquieren a costos muy bajos ante la necesidades de los productores por obtener dinero para subsistir.

Rafael Méndez Priego, del área de Desarrollo Agropecuario, dijo que esto debería de ser lo contrario, y ser los ganaderos quienes establezcan precios por la comercialización de sus reses.

Sin embargo puntualizó que la modalidad "que se ha hecho ya regla" es que el negociante establece las tarifas y el dueño del ganado "no tiene de otra" más que aceptar lo poco que le dan, lo cual no alcanza para seguir produciendo y acaban abandonando al sector pecuario.

Aunque se han acercado a las autoridades de Sader, Méndez Priego mencionó que no es más que un "elefante blanco" al no recibir respuesta alguna a cada una de sus demandas, mismas que también hacen llegar a Sedarpa, pero están bajo el mismo sistema y no hay apoyos verdaderos al campo.

Esto se está registrando desde el año pasado, al tenerse un invierno sin humedad, que trajo como consecuencia la falta de forraje que hoy se requiere para alimentar los animales.