Destacó que le guste a alguien o no, el 23 por ciento de los adolescentes comienzan a ejercer su sexualidad desde los 12 años y eso los pone en riesgo no sólo de un embarazo no deseado, sino de una enfermedad de transmisión sexual como puede ser el VIH-Sida.

Indicó que las cifras no mienten, los datos duros están ahí, México está ubicado en primer lugar en embarazos adolescentes y eso es una clara muestra de que hace falta educación sexual.

"Hace falta educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. Se necesita mucho para trabajar el tema y sobre todo hacer conciencia en las autoridades educativas para que haya una verdadera educación sexual y que las autoridades de salud difundan los métodos anticonceptivos", indicó.

Mencionó que hay jóvenes que no conocen los métodos anticonceptivos no saben siquiera de la pastilla del día siguiente y esto abona a que se afecte su salud, su permanencia en la escuela, sus ingresos futuros.

Destacó que la tasa de fecundidad es de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, lo que deja claro que la educación sexual en el país es nula y los anticonceptivos no están garantizados.