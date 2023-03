Falso, que se retiren apoyos de programas del Bienestar (+Video)

Es falso que el gobierno federal, vaya a retirar el recurso de las tarjetas asignadas a los adultos mayores de programa Pensiones para el bienestar, a la fecha algunos no han efectuado el retiro del recurso; es una cuenta de ahorro personalizada.

En las últimas cuarenta y ocho horas, a las afueras de las instalaciones del banco bienestar ubicado en la calle Veracruz de la ex factoría de Pemex, se puede observar las largas filas que realizan los adultos mayores que reciben la pensión Bienestar, para sacar su dinero.

"Estamos preocupados de no encontrar un peso en la tarjeta, ayer aun familiar le llego un mensaje que recomendaba retirar el dinero que el gobierno federal otorgo a los mayores de 65 años, de hacer caso omiso tomarían el recurso al considerarse que no lo necesita", explico Alberto Hernández.

Agregando el beneficiario, retiro poco a poco mis pesos y me alcance para mi comida, si me llevo todo el dinero, me lo gastaré, en unos días no tendré pal agua, no se vale que circule información falsa y gastemos más de la cuenta.

SERVIDORES DE LA NACIÓN ORIENTA A LOS BENEFICIARIOS

Es falsa la información que circula en las redes sociales, no se dejen sorprender, el gobierno no va a retirar el dinero de las tarjetas porque es una cuenta de ahorro personal, si así lo determina cada ciudadano.

A los adultos mayores que reciben el apoyo del programa de pensiones, les hacemos el llamado para que no se dejen llevar, por los mensajes que están desinformando sobre el cobro del dinero, cada uno de los beneficiarios puede retirar el dinero de acuerdo a su necesidad, así sea en 2, 3 o más.