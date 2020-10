Fallecen 37 trabajadores del IMSS Veracruz Sur por COVID-19

Debido al SARS-CoV-2, alrededor de 37 trabajadores del IMSS han fallecido en la delegación Veracruz Sur, siendo la zona de Coatzacoalcos donde se han tenido más fallecimientos, sin que se conozca el número exacto de los que han enfermado por ese virus, indicaron fuentes oficiales.





De acuerdo con fuentes oficiales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social de la Sección IV, la cifra del personal que ha dado positivo a la enfermedad no se tiene a ciencia cierta, pues hay algunos que no se realizan la prueba o bien cuentan con algún servicio médico particular por otros trabajos que desempeñan y no van al instituto, por lo que no se tiene una cantidad exacta.





Mencionó que los fallecimientos que se han presentado de personal en activo se han cubierto con la contratación de personas que están en la bolsa de trabajo, ya que cuando inició la pandemia se hizo una convocatoria por parte del IMSS a nivel nacional, por lo que se cuenta con gente que cumple con todos los requisitos y que incluso ya tiene una matrícula.





Explicó que en el sindicato se hace una revisión de plantillas en donde se ven los lugares que se deben cubrir, se hace la solicitud a la empresa y de acuerdo con ello se abre la bolsa de trabajo.





En esos casos, abundó, la gente se inscribe y los van llamando conforme se hacen las convocatorias, es como una lista de espera.





En cuanto a la necesidad de especialistas, comentó que la mayor parte se contrata al momento y siempre hay disponibilidad para formen parte de la plantilla.