Fallece Raúl Delgado, ex alcalde de Agua Dulce

Dormido en su cama, murió la tarde del miéroles el ex presidente municipal de Agua Dulce, Raúl Delgado Montalvo.

Como todos los días, el también médico, convivio por la mañana con su esposa y sus tres hijos, para luego tomarse sus medicamentos e ir a descansar, debido que por la enfermedad crónico degenerativa que presentaba desde hace varios años, debía guardar reposo.

Fue alrededor de las 13:30 horas, cuando trataron de despertarlo pero ya no respondió, por lo que pidieron el apoyo a paramédicos locales, quienes declararon la muerte del ex alcalde, al no tener signos vitales.

El doctor Raúl Delgado Montalvo, fue el tercer presidente municipal de Agua Dulce para el periodo 1998-2000 y el primero de izquierda, al ser abanderado por el PRD.

Laboró en el hospital general de Pemex en esta ciudad, donde se jubiló y luego abrió su consultorio particular en el patio de su casa, ubicada en la calle Las Choapas de la colonia Cuatro Caminos, donde regalaba las consultas e incluso hasta los medicamentos a las personas de escasos recursos.

El cuerpo del conocido médico, será velado en un espacio anexo a su consultorio, donde en los últimos años se dedicó a platicar con las personas que lo visitaban y jugaba poker los fines de semana, se espera que éste jueves sea cremado en el puerto de Coatzacoalcos.