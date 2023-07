Falla Banco del Bienestar en Orizaba; pensionados viven calvario

Un verdadero viacrucis es lo que vivieron ciudadanos que acudieron a cobrar su pensión del Bienestar este lunes en Orizaba, ya que el sistema falló y pasaron hasta más de seis horas intentando recibir su apoyo.

Desesperados, los ciudadanos no se explicaban qué era lo que pasaba, ya que no podían recibir su dinero.

Fallas en Bancos del Bienestar de Orizaba

La señora Adriana comentó que ella llegó desde las ocho de la mañana y hasta las 14:30 horas no había podido cobrar, lo que fue muy pesado para ella pues no había dónde sentarse; conforme avanzó la mañana no había dónde cubrirse del sol.

Por ello, cuando se fue a su casa, estaba con la piel toda enrojecida.

Señaló que toda la gente que estuvo haciendo fila estaba desesperada, muchos de ellos, como fue su caso, sin retirarse porque no tenía dinero y esperaba recibir esa pensión.

Mencionó que hubo personas formadas delante de ella que le comentaron que se quedaron desde la noche para poder ser de los primeros en pasar, pero se encontraron con la sorpresa de que el sistema se había caído y no funcionaban los cajeros.

"Los únicos que estaban pasando a cobrar eran los que aún reciben en ventanilla que no tienen su tarjeta", comentó.

Refirió que en el mismo Banco Bienestar les dijeron que fueran a Banco Azteca, a Coppel o a la Caja Popular, pues ahí podrían recibir su dinero.

Sin embargo, en el primero les dijeron que la tarjeta "marcaba como declinada" y no les podían pagar; en Coppel se encontraron con que a algunas personas el cajero automático se "tragó" su tarjeta y tampoco pudieron cobrar.

Mientras que, en el cajero de Caja Popular, les aparecía el aviso de "fondos insuficientes".

La afectada comentó que gracias a que una persona la apoyó pudo cobrar en un cajero de banca comercial, en donde pagó 31 pesos por hacer su transacción.